Must read: Terug naar de seventies?

Must read

Staatsschuld: Groot, groter, grootst

Oproepen dat de overheid door de lage rente enorme projecten moet financieren om zo voor toekomstige welvaartsgroei en verdiencapaciteit te zorgen, worden door Marcel Tak uiterst kritisch bezien. "Achteraf kan goedkoop (van de schuld) wel eens duurkoop (van de projecten zelf) zijn." Lezen!

7 wijze belegginslessen

Wat hebben we de afgelopen zeven decennia geleerd op het gebied van #multi-asset #beleggen, en hoe verhoudt zich dat tot wat we in de toekomst kunnen verwachten? Lees meer: https://t.co/ni4yRIRdNy pic.twitter.com/ntQ5o0smYo — SchrodersNL (@SchrodersNL) April 23, 2021

Goed geld verdienen met betere voeding

De productie van biologische voeding en vleesvervangers is niet langer voorbehouden aan kleine bedrijven die opereren in de marge. Er komen steeds meer professionele partijen die op de beurs voor furore kunnen zorgen. Pictet AM is enthousiast.

Standard Life Aberdeen wrdt Abrdn

D nw nm Abrdn mkt dl t vn n mdrn, flxbl n dgtl mrk vr ll klntgrcht ctvtttn vn ht bdrf vr d hl wrld. Mr wtn?

Aandelen dalen, zodra economie piekt

Het sterke herstel van de Amerikaanse economie na de coronacrisis klinkt veel beleggers als muziek in de oren. Maar volgens analisten van Goldman Sachs onder leiding van Ben Snider zullen beleggers de komende tijd rekening houden met lagere rendementen en meer volatiliteit.

Terug naar de jaren 70? Liever niet

We have to go back to the 1970s to see so many #commodities rising 50% or more over the last year or so. Chart @sentimentrader pic.twitter.com/5CLjGEnSvM — jeroen blokland (@jsblokland) April 26, 2021

BNP Paribas AM gelooft sterk in kansen waarde-aandelen

"We do not see much room for value spreads to continue expanding. Prices of value and ‘glamour’ stocks have diverged significantly from their fundamental values, making value stocks cheaper and ‘glamour’ stocks dearer. Any investor expectations that fundamental values did not materialise have now been discounted by much more than can be expected.

We believe that value investors are now facing one of the best opportunities to earn substantial returns since the peak of the tech bubble. Playing the convergence of stock prices towards fundamental values remains a sensible investment philosophy: convergence is the likely trend in coming years." Lees het hele verhaal.

S&P 500 is niet de beurs

Centrale boodschap: Vergeet vooral de kleintjes niet bij het beleggen in aandelen.

Never grab a strange cat

Ofwel, beleg niet in zaken die je niet kent. Leuk verhaal.

Wat willen De Groenen met Duitsland (en dus met Nederland)?

Onder leiding van kanselierskandidate Annalena Baerbock maken De Groenen voor het eerst kans de grootste partij van Duitsland te worden. Daarmee zou Baerbock de nieuwe bondskanselier kunnen worden. Wat is het economisch programma van de partij? En wat betekent dat voor Nederland? RTL Z zocht dat uit.

Bitcoin krijgt concurentie?

Gebruik van cryptomunten zal afnemen door komst digitaal geld van centrale banken, zegt Deutsche Bank https://t.co/SxvPi418M7 — Business Insider Nederland (@BINederland) April 27, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.