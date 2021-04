Must read: Pas op voor stagflatie

Must read

Beter dan 60/40

Hoe zinvol is het nog om te beleggen in de traditionele 60%-aandelen/40%-obligatieportefeuille? Comgest ziet er weinig brood in. Het Frans aandelenhuis heeft een betere oplossing bedacht voor beleggers die wel willen meedelen in de aandelenwinsten zonder de bijbehorende risico's aan te willen gaan.

Pas op voor stagflatie

Nouriel Roubini waarschuwt voor stagflatie: hoge inflatie in combinatie met dalende economische groei. Dat was ook in de jaren zeventig aan de hand en daar zullen weinig beleggers vrolijke herinneringen aan hebben. Realistisch? Tja, het is niet de eerste keer dat Roubini hel en verdoemenis predikt. Zijn bijnaam is niet voor niets Dr Doom. Toch even lezen voor de zekerheid. De crisis van 2009 had hij immers ook juist voorspeld.

Die inflatie komt er wel

Waarschijnlijk van vele kanten. Zoals:



Europese fondsbelegger stapt in banken en duurzame energie

De Europese fondscijfers over maart zijn binnen. Ondanks slechte coronacijfers ging de Europese belegger opnieuw voor risicovolle beleggingen, waarbij ditmaal met name financials en alternatieve energie populair waren. Detlef Glow, kom er maar in!

Comeback waarde-aandelen?

Veel stelt het nog niet voor.

China heeft weinig reden om hawkish te zijn

Volgens Fidelity International zijn er weinig redenen voor de Chinese centrale bank om de teugels aan te halen. Dat maakt de vooruitzichten van Chinese aandelen er alleen maar beter op.

Groen lullen, grijs zakken vullen

"Het Nationaal Groeifonds, dat het kabinet afgelopen september met veel bombarie aangekondigde, wordt door het VN-Milieuprogramma niet als groen gezien. Dit lijkt na de verdeling van de eerste 4 miljard euro terecht, aangezien de grote infrastructuurprojecten een betere bereikbaarheid en economische groei tot doel hebben, zo valt te lezen, en niet zozeer verlaging van de CO2-uitstoot." Lees de hele column van Joeri de Wilde.

Aandelen zijn dus duur

Te koop: Huis van 1 euro

Niet overal stijgen de huizenprijzen. De burgemeester van het Italiaanse dorpje Castiglione di Sicilia biedt zo'n 900 huizen aan voor een prikkie. Binnen drie jaar moet wel worden gerenoveerd.

Nederland is een rijk land

CBS: Op 1 januari 2019 bedroeg het totale vermogen van alle huishoudens in Nederland 1 669 miljard euro, opgebouwd uit 2 519 miljard euro aan bezittingen en 850 miljard aan schulden. Door een verbetering in de Vermogensstatistiek is het vermogen naar boven bijgesteld. Dat meldt het CBS op basis van herziene cijfers van de Vermogensstatistiek. Hoeveel heeft u?

Stoppen toezichthouders bitcoinmania?

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.