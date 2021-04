Must read: De olieprijs, een jaar later

Must read

Low-vol presteert echt beter

Historisch gezien leveren low-vol-beleggingen een relatief hoog rendement op bij een veel lager risico. Dat maakt ze volgens BNP Paribas AM tot een nuttige aanvulling op elke portefeuille, zeker als bij de selectie ESG-factoren zijn meegenomen.

ECB loopt tegen de QE-grenzen aan

Volgens Edin Mujagic is de kwantitatieve verruiming van de ECB over zijn hoogtepunt heen. Het grote herstelfonds Next Generation EU moet het stimuleringsstokje overnemen.

Pimco: Inflatie slechts tijdelijk omhoog

Volgens 's werelds grootste obligatiehuis zal de inflatie de komende maanden flink oplopen, om later dit jaar weer te dalen. Pimco verwacht wel dat vanwege de zorgen om oplopende inflatie de financiële markten op korte termijn volatiel zullen zijn. Dat staat in de publicatie Inflation head fake.

"De nieuwe topbankier moet saai willen zijn."

Een bonus is al gauw te hoog en wie niet genoeg mensen aanneemt om witwassen te voorkomen kan zomaar persoonlijk vervolgd worden. Baas van een bank zijn is niet meer wat het geweest is. RTL Z bericht.

Biden wil de vermogenswinst van de rijksten extra belasten

Het Bidenplan zorgt meteen voor beursonrust

Situatie pensioenfondsen sterk verbeterd

Helaas alleen op papier, zo concludeert ABN AMRO.

Meer thuiswerken? Dan moeten de huizen groter

Eh, welke huizen?

Endowments blijven achter

"The performance of endowments has attracted great interest from academic researchers. Unfortunately, the results have not been as hoped for." Een stapel onderzoeken vertelt wat er misging met de ooit zo superieure beleggingsstrategie van Yale.

De olieprijs, een jaar later

Het is deze maand precies een jaar geleden dat de olieprijzen door de pandemie voor het eerst in de geschiedenis negatief werden. Inmiddels hebben de prijzen zich weer hersteld en is het grote overschot in de markt zo goed als verdwenen.

De koperprijs moet wel stijgen

Niet alleen het herstel van de wereldeconomie stuwt de koperprijs, maar tal van grote trends, zoals bijvoorbeeld EV en 5G, maken dit basismetaal steeds gewilder.

Staatsschuld EU-landen door het dak

De gemiddelde staatsschuld van de negentien eurolanden is vorig jaar gegroeid naar 98 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Overheden staken zich aanzienlijk verder in de schulden om hun economie overeind te houden tijdens de coronacrisis. Nederland?

Het gaat er weer hard aan toe in cryptoland

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.