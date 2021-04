Must read: Insiders verkopen massaal

Must read

De koperprijs moet wel stijgen

Niet alleen het herstel van de wereldeconomie stuwt de koperprijs, maar tal van grote trends, zoals bijvoorbeeld EV en 5G, maken dit basismetaal steeds gewilder.

Dekkingsgraden gestegen

De vijf grootste pensioenfondsen van het land staan er weer ietsje beter voor. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de rente en dat merkten pensioenfondsen ook. Het belangrijkste cijfer waarmee bepaald wordt of er gekort moet worden of niet, steeg, maar helaas nog niet genoeg. Onderwijl vreest pensioenspecialist Rajish Sagoenie van Milliman dat de transitie naar een nieuw pensioenstelsel niet voor alle direct belanghebbenden even goed uitpakt.

Shortselling ingestort

Hedgefondsen durven even niet meer.

Insiders verkopen massaal

"At the same time that investors are feeling so euphoric, corporate insiders appear to be selling. A weekly ratio of insider sales to buys as computed by Thomson Reuters skyrocketed to an astounding 143-to-1, the highest in the weekly readings as reported by Barron's in at least 16 years." Dat lijkt geen goed signaal.

Terug naar de jaren zeventig?

Sommige deskundigen vrezen dat de nieuwe beleidsmix van de VS, een combinatie van aanhoudende budgettaire en monetaire versoepeling, zal leiden tot een heropleving van de jaren zeventig, een decennium dat onder andere bekend stond om een aanzienlijke en aanhoudende stijging van de inflatie. Willem Verhagen, Senior Economist Multi Asset bij NN Investment Partners (NN IP) denkt hier anders over.

Sectorconsensus: cyclische aandelen op één

De beleggingsconsensus is opmerkelijk positief over de cyclische sector consumer discretionary. Ook de sectoren industrie, IT, materials, gezondheid en financials hebben een koopadvies.

Zet de combeback van waarde-aandelen door?

Is value's recent comeback the end of a long, cold winter or is it a false spring?https://t.co/BxogxuCKti pic.twitter.com/dCp0ZBVRA4 — Ben Johnson, CFA (@MstarETFUS) April 21, 2021

Nederlandse x Deense hypotheekleningen. Wie wint?

Hypotheekleningen zijn voor pensioenfondsen en verzekeraars een goed alternatief voor staatsobligaties. David van Bragt van Aegon AM probeert te kiezen tussen Nederlandse en Deense hypotheken.

Heet, heter, heetst

House prices in The #Netherlands rose a whopping 11.3% YoY in March, the fastest pace in 20 years! pic.twitter.com/PCmyHka3SD — jeroen blokland (@jsblokland) April 22, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.