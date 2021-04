Must read: Wat te denken van de chipschaarste?

Must read

Vijf miskende beleggingstrends

Beleggers lijken volgens Justin Thomson van T. Rowe Price vijf wereldwijde trends te onderschatten. Te weten: De terugkeer van Japan, kansen in China, tech buiten de VS, waarde-aandelen in de opkomende markten, en de veerkracht van de internationale markten. We gaan samen met Thomson het rijtje af.

Obligatiebullmarkt gaat wél verder

In tegenstelling tot menig assetmanager is PGIM Fixed Income positief over obligaties. Tenminste, als ze langlopend zijn. Angst voor structureel hogere inflatie leeft er bij PGIM Fixed Income dus niet.

Inflatie is goed voor waarde-aandelen

Conclusie van een studie: "After a long and difficult period (October 2016 through March 2020) for value investing, the overall economic environment (stronger economy and the Federal Reserve striving to increase inflation, even allowing it to temporarily rise above its long-term target of 2 percent) seems to favor value. Thus, if you are concerned about the risks of the potential for rising inflation, one way to address that risk would be to consider adding more exposure to value stocks."

+10% omzet

Supermarkten hebben sterk van de lockdowns geprofiteerd

Home cooking, booze demand fire up global grocery sales in 2020 - report https://t.co/6xOquNqDok pic.twitter.com/8cOKKEPuIq — Reuters (@Reuters) April 21, 2021

Fed houdt inflatie nauwlettend in de gaten

Mocht de inflatie te ver boven de richtlijn van 2% uitkomen, dan grijpt Fed wel degelijk in, zo schrijft Powell in een brief aan een Republikeinse senator, meldt Reuters.

It’s getting really hard for Fed to ignore inflation signs - companies are warning of price hikes and NY Feds own Inflation gauge rose the most since 1995 on 6 month basis ?@petergarnry? pic.twitter.com/sjAYo7WkW7 — Steen Jakobsen (@Steen_Jakobsen) April 21, 2021

Schaarste in de chipmarkt

Column Jan-Willem Nijkamp: "Er is momenteel een wereldwijd tekort aan computerchips als gevolg van de voortrazende digitalisering. De pandemie heeft de vraag naar laptops, servers, spelcomputers en andere elektronica alleen maar in een stroomversnelling gebracht. Daarnaast is de halfgeleiderindustrie onderdeel geworden van de felle technologische machtsstrijd tussen de Verenigde Staten en China."

Belegger.nl wijdt er ook een uitgebreid artikel aan, waarbij namen en rugnummers worden genoemd.

Zijn kernenergie en gas duurzaam?

Terwijl Nederlanders de komende dertig jaar massaal van het gas af moeten, willen sommige Europese landen dat gas juist wordt aangemerkt als duurzaam. Andere landen willen weer dat kernenergie een groen label krijgt en daarmee meer investeerders zal trekken. RTL Z bericht.

Slechts 10% landen maakt echt werk van energietransitie

Over the last 10 years, more than 70% of the countries in the Energy Transition Index made progress on energy access and security goals - now we need acceleration.

Read the new report, Fostering Effective Energy Transition 2021, here https://t.co/o2vXjd2I0Q #ETI21 @Accenture pic.twitter.com/chrExsrWxo — World Economic Forum (@wef) April 21, 2021

Actief versus passief

