Mustread: Marktleiders van de toekomst

Nieuw pensioenstelsel: Voorkom tweederangsburgers

Nederland pensioenland gaat van een uitkeringsregeling naar een premieregeling. Pensioenspecialist Rajish Sagoenie van Milliman hoopt dat deze transitie voor alle direct belanghebbenden even goed uitpakt. Dat is namelijk geen zekerheid.

Correctie is altijd een kans

Beleggers moeten niet bang zijn voor een beurscorrectie op korte termijn: dat is juist een koopmoment, volgens analisten van JPMorgan https://t.co/w9UYG4P32F — Business Insider Nederland (@BINederland) April 20, 2021

Wereldwijde staatsschuldexplosie is geen probleem

De staatsschulden wereldwijd stegen in 2020 met 9,3 biljoen dollar tot 62,5 biljoen dollar. Dat is een stijging van 17,4%, en komt overeen met 13.050 dollar per persoon. Gelukkig zijn deze schulden volgens Janus Henderson Investors goedkoop te financieren. Nederland blijft keurig binnen de doelstellingen van Maastricht.

Europese nek-aan-nek-race

#France is competing w/#Italy in neck-&-neck race for title of Debt King of Europe. But Germany also re-entered the race last year. French total debt has risen to €2.67tn while Italy's debt now at €2.644tn and Germany's at €2.345tn. pic.twitter.com/3TqFRR1jCA — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 19, 2021

The only way is up?

Martine Hafkamp is kritisch over de kansen van crypto's. "Beleggen in Bitcoin wordt veelal gezien als een alternatief voor beleggen in goud, het is alleen veel volatieler. Misschien is speculeren wel een beter woord. Het levert niets op en je moet hopen op koerswinst. Bovendien is het erg lastig om de ontwikkelingen voor Bitcoin voor de komende tientallen jaren te voorspellen. Daarvoor is het allemaal nog te nieuw en zijn er teveel dingen aan de gang zoals het feit dat er steeds nieuwe cryptomunten bijkomen."

Pictet gaat voor cyclische aandelen

@PictetAM_NL: "Ruime monetaire en fiscale stimulansen zouden de economie en de bedrijfswinsten een sterke duw in de rug moeten geven. Daarom blijven we de voorkeur geven aan #cyclische aandelen." Lees de hele #assetallocation update hier: https://t.co/rRskZ4nXgs pic.twitter.com/hnL1u1Stft — OpinioPro (@Opinio_Pro) April 15, 2021

Chinese groei vertraagt

Rabobank: "Despite the relatively positive short term outlook, we remain gloomier for the long term as China’s ageing population, high debt load, weakening productivity growth and increasing international tensions will keep growth below the levels of the past 15 years." Ook ABN AMRO heeft een diepgaande China-analyse.

China’s Q1 GDP growth surged to 18.3% on a year-to-year basis, mainly due to the low base in Q1 2020. We think the pace of the recovery will slow as the initial pent up demand in China dies out and policy support is scaled back. #RaboResearch https://t.co/f1YyTskTq4 — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) April 20, 2021

Marktleiders van de toekomst

Vijf bedrijven hebben het volgens Morningstar in zich om binnen hun bedrijfstak de nummer 1 te worden: Heineken, Delivery Hero, Carl Zeiss Meditec, Dassault en InterContinental.

Kantoren blijven gevraagd

Fysiek samenwerken op een kantoor is te belangrijk voor werkgevers en werknemers om op te geven. Dat betekent dat er ook na Covid behoefte is aan kantoorruimte. De vraag naar nieuwe kwalitatief hoogwaardige kantoren kan zelfs flink toenemen als de economie aantrekt, aldus Columbia Threadneedle Investments.

High yield is dus duur

It's never been cheaper for the most financially-fragile companies to borrow money. Yields on triple-C bonds have fallen to a record low 8%, with investors mostly shrugging off the risk of default. Via ICE BofA index data & @theterminal: pic.twitter.com/X7s7TJWcLl — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) April 19, 2021

Vermogensongelijkheid verminderen is niet moeilijk

Zet meer mensen aan om aandelen te kopen. Sterk verhaal van Ben Carlson.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.