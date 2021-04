Must read: Voorlopig geen correctie

Must read

Sentimentsindicatoren helpen ESG-beleggen vooruit

Door gebrek aan voldoende duurzame data laat NN IP ESG-sentimentsindicatoren los op nieuwsbronnen en social media. "De eerste resultaten zijn bemoedigend." Aldus Ewout van Schaick, hoofd mixfondsen.

Het begint met een V

Aandelen opkomende markten hebben het de laatste tijd moeilijk. Er is een grote uitzondering.

Voorlopig geen correctie

Dat zegt onder meer Larry Fink van de vermogensreus BlackRock. Ook Ralph Wessels van ABN AMRO adviseert vooral risicovol te blijven beleggen.

Goed beleggen is?

"I can’t tell you when or if the stock market will see a correction. But the good news is, you don’t need to worry about building a strictly optimal portfolio, in the textbook sense, to protect yourself. You just need a sensible mix of stocks, bonds and other asset classes that aren’t tightly correlated. As you think about your portfolio and the risk posed by today’s stock prices, this is, I think, the most important thing." Sterk verhaal.

De juiste crypto kiezen is steeds moeilijker

There are now 100 Crypto Assets worth over $1 billion. That's a new record. pic.twitter.com/hYXAMHrZq7 — Charlie Bilello (@charliebilello) April 16, 2021

Wat kunnen we leren van het Archegos-debacle?

John Rekenthaler van Morningstar heeft drie take aways. Ook Hendrik Tuch heeft een evaluatie geschreven.

Obligatiedekking gezocht

Wat moeten obligatiebeleggers doen om zich te beschermen tegen de stijgende Amerikaanse rente? State Street adviseert kortere looptijden, minder Treasuries en minder credits. High yield en EMD-obligaties moeten goed overeind kunnen blijven.

Daar is de witte obligatieraaf

Emerging Market Debt is de obligatiefavoriet van de meeste assetmanagers.

Nieuwe grondstoffensupercyclus?

De grondstoffenindex S&P GSCI is sinds maart vorig jaar meer dan 86% gestegen. Grondstoffen liepen voorop in het herstel van de coronadip. Steeds vaker wordt gesproken over een nieuwe supercyclus in grondstoffen. Terecht?

De goud/koper ratio (donkere lijn) versus de Amerikaanse obligatie rente. Als het beter met de economie gaat, doet koper het beter. En is er dus meer vraag naar geld -> hogere rente. pic.twitter.com/i2Rt69CwP6 — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 19, 2021

Duurzaam beleggen in de wereld

Een uitgebreid en grondig rapport van Schroders over duurzaam beleggen wereldwijd. Wat is de stand van zaken? Wie lopen er voorop? Is er reden tot optimisme?

Nieuwe rentehedge

Vergeet goud, maar koop bitcoin.

Volatiliteit is wel een dingetje

LATEST: Bitcoin plunged 15%, the most in more than seven weeks, just days after reaching a record https://t.co/fFl59Eb5Sr pic.twitter.com/N7xBJ2QD6q — Bloomberg Markets (@markets) April 18, 2021

Bestuurders ABN AMRO moeten vrezen

ABN AMRO schikt voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. Maar daar blijft het niet bij. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalige bestuurders van ABN AMRO loopt nog. Inmiddels zijn er door het OM drie mensen aangemerkt als verdachte.

Spaarzaam Nederland

Whatever it takes: Draghi is betting the house w/Europe’s biggest stimulus plan. In his first few mths in office, Draghi added >€70bn in borrowing. Will push 2021 budget deficit to 11.8% of GDP, making it biggest stimulus effort in EU. https://t.co/4QM6btfJC0 HT @OlafGersemann pic.twitter.com/wG2e5ki30d — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 18, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.