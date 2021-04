Must read: Consument gaat los

Must read

Plus: Inflatie is een dingetje, oliemarkt naar 35 mln vaten per dag, Europese aandelen hebben meeste potentie, en veel meer.

Onverwacht hoge inflatie op komst?

Het zou monetair econoom Edin Mujagic niet verbazen als er de komende maanden inflatie-angst ontstaat. "Speculatie over een koerswijziging van de Fed kan voor meer volatiliteit op de aandelenmarkten en opwaartse druk op de langetermijnrentes zorgen."

Amerikaanse consument gaan los

ICYMI! The #REOPENING! US retail sales rose by a whopping 9.8% in March, 4 percentage points more than expected. pic.twitter.com/W9I6poTNEa — jeroen blokland (@jsblokland) April 15, 2021

ECB moet kiezen

De ECB staat aan de vooravond van een strategische herziening. Senior econoom Paul Diggle van Aberdeen Standard Investments zou het wel weten. Hij pleit bijvoorbeeld voor het uitgeven van een digitale euro.

De olie-industrie heeft een mooie toekomst achter zich

"Vanaf 2023 zal de vraag naar olie afnemen om in 2050 nog slechts 35 miljoen vaten per dag te bedragen. Prijzen zullen als gevolg van de zwakke vraag ook gaan dalen." Iets om mee te nemen, mocht u zwaar in de olie zitten.

Als fondsprestaties te mooi zijn

Zaken om op te letten als fondsresultaten worden gepresenteerd. Met data en grafieken valt creatief om te springen. There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.

Groene datacentra zijn goud waard

Voor vastgoedbeleggers is het puzzelen de laatste tijd. Winkels liepen al jaren slecht. Door corona komen daar de kantoren bij. Alles op logistiek en woningen zetten, is nogal link. Volgens Pictet AM bieden energievriendelijke datacentra een aantrekkelijk alternatief.

Overheden nemen problemen over

Logisch dat banken zo goed overeind zijn gebleven.

UBS AM: Beleggers kunnen alleen nog naar Europa

Europa blijft achter bij de VS en het VK wat het aantal vaccinaties betreft, maar volgens UBS AM hebben de markten deze dynamiek goed begrepen en ingeprijsd. “Zozeer zelfs dat het recente nieuws over hernieuwde nieuwe lockdownmaatregelen niet heeft geleid tot een wezenlijke underperformance van Europese aandelen. Bovendien hebben Europese bedrijven de neiging om een sterkere winstgroei te boeken dan hun Amerikaanse tegenhangers vanwege hun meer cyclische oriëntatie. Cyclisch georiënteerde segmenten in deze regio, zoals Europese banken en Italiaanse aandelen hebben de voorkeur.” Hier is het hele verhaal. ook JP Morgan AM is enthousiast.

Een sterk argument voor risicovolle beleggingen

Ruim stimulerend beleid, versnelling van economische groei, en geen structureel hogere inflatie leiden volgens hoofd beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO tot een goldilocks-scenario.

Netbeheerders hebben 100 miljard nodig

De stijgende vraag naar elektriciteit en de integratie van duurzame energie in het Nederlandse stroomnet vereisen ruim 100 miljard euro aan investeringen. Omdat de netwerkbedrijven daarvoor niet genoeg eigen vermogen hebben, zullen consumenten en de overheid voor zeker 40 miljard euro moeten bijspringen. Pensioenfondsen doen ook graag mee.

Pensioenfondsen halveren beleggingen in staatsobligaties

De overgang van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel heeft volgens AXA IM met name ingrijpende gevolgen voor de beleggingen in obligaties, zo laat een zelfde aanpassing van het Britse pensioenstelsel zien.

Nederlandse vermogensongelijkheid is best enorm

Zo heb je mensen met een huis en mensen zonder.

also nice one: income and wealth shares of top 10 percent of population. Netherlands scores most unequal in Europe in terms of wealth based on this definition.

(https://t.co/75tDM92kSQ) pic.twitter.com/wl2y6F2Wdo — Hans Stegeman (@hanswstegeman) April 15, 2021

Over de woningmarkt gesproken

Wat komt er na oververhit?

De woningmarkt in vier gruwelijke grafieken. pic.twitter.com/sj2s3RYXvr — René Lukassen (@renelukassen) April 15, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.