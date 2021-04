Must read: Bitcoin verbieden werkt averechts

Must read

Op weg naar een goldilocks-scenario

Ruim stimulerend beleid, de versnelling van economische groei en het uitblijven van structureel hogere inflatie leiden volgens Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie ABN AMRO, tot een goldilocks-scenario. "Het is een sterk argument voor risicovolle beleggingen."

Pensioenfondsen halveren beleggingen in staatsobligaties

De overgang van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel heeft volgens AXA IM vooral ingrijpende gevolgen voor de beleggingen in obligaties, zo laat een eerdere aanpassing van het Britse pensioenstelsel zien. Aegon AM adviseert pensioenfondsen onderwijl om in Nederlandse hypotheken te beleggen.

Investeer in energietransitie in opkomende landen

Energieprojecten in opkomende landen zijn cruciaal voor de aanpak van het wereldwijde klimaatprobleem én voorzien in een basisbehoefte. Voor beleggers is het een van de snelst groeiende markten met gematigde beleggingsrisico’s, stelt senior investment manager Gerrit-Jan Brunink van Triodos IM.

Geenbonds worden goed verkocht

De vraag is groter dan het aanbod.

Sustainable-bond issuance reaches record high in first quarter https://t.co/p6gw8rIfT0 pic.twitter.com/UJJgpUu7gU — Reuters (@Reuters) April 15, 2021

T. Rowe Price is niet bang voor inflatie

Vanaf de tweede helft van 2022 wordt het wel oppassen.

Waarom Coinbase net zo interessant is voor beleggers als Shell

Handelsplatform Coinbase is vanaf vandaag genoteerd aan de Amerikaanse beurs. Een eerste stap om het traditionele Wall Street te vervlechten met de moderniteit die de cryptowereld belooft. Is beleggen in Coinbase een goed idee? RTL Z bericht met een beeldreportage. Bestaande aandeelhouders zijn in een klap miljardair.

Ook de Chinese economische groei dendert door

China's first quarter GDP growth seen hitting record 19% as domestic, global demand recovers: Reuters poll https://t.co/0vaipuwP6q pic.twitter.com/QZjEUCYTxA — Reuters (@Reuters) April 15, 2021

Grote bedrijven wereldwijd steunen strijd tegen klimaatverandering

Volgende week praten wereldleiders over nieuwe stappen om de opwarming van de aarde te beperken. Reuters heeft meer.

Niets stopt bitcoin

"De geest is uit de fles. Als je bitcoin nu probeert te verbieden wordt het alleen maar populairder. Overheden zouden daarmee aangeven dat ze beseffen dat bitcoin eigenlijk superieur is aan hun eigen munten." Aldus Jesse Powell, de bestuursvoorzitter van handelsplatform Kraken.

Vrouwen moeten weinig van fintech hebben

Toegang tot financiële producten en diensten zijn belangrijk voor onder andere arbeidsparticipatie en vermogensopbouw. Desondanks bestaat er qua bankzaken al jaren een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel fintech wordt gezien als belangrijk middel om de financiële wereld inclusiever te maken, blijkt uit onderzoek van de Bank for International Settlements (BIS) dat vrouwen juist minder gebruik maken van nieuwe financiële technologieën.

Inkomen Nederlanders in 50 jaar meer dan verdubbeld

Hoezo fantoomgroei? In 2020 bedroeg het gemiddelde netto beschikbaar inkomen van huishoudens 21,9 duizend euro per inwoner. Dat is 112 procent meer dan in 1969, na correctie voor hogere prijzen. Wat schrijft het CBS nog meer?

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.