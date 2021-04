Must read: chiptekort is een blijvertje

Must read

Terugval Aziatische aandelen slechts tijdelijk

BNP Paribas begrijpt goed waarom de Aziatische beurzen in februari een stapje terug deden. Het maakt de Franse vermogensbeheerder niet minder optimistisch over de kansen in Azië, en dan met name in China.

Westerse belegger ontdekt China

#dbresearch’s Linan Liu: Growing #Renminbi liquidity pool in the global market and the ease of accessibility of RMB-denominated financial products in China's onshore and offshore market has attracted global investment into #RMB assets. pic.twitter.com/egPrz5pG0b — Deutsche Bank (@DeutscheBank) April 12, 2021

Stijging van de goudprijs zit er niet in

De daling van de goudprijs vertelt Edin Mujagic dat beleggers rekenen op sterke economisch groei, waarbij de stijging van de inflatie slechts tijdelijk zal zijn. De monetair econoom kan zich daar wel in vinden.

Even schaars als goud

Chiptekort is een blijvertje. ING analyseert de chipmarkt. Must read voor beleggers in semi's.

Tapering is even geen probleem

Powell says ‘it will be a while’ before Fed taps the brakes on economy https://t.co/ExGwYJjUSB — MarketWatch (@MarketWatch) April 11, 2021

Grote Amerikaanse obligatieveilingen op komst

Dus wees niet verbaasd als de Amerikaanse obligatierentes opnieuw gaan stijgen, meldt Reuters.

Aandelen zijn geen obligaties

Beleggingsinkomen nodig? Het is niet verstandig om laag rentende obligaties te verruilen voor dividendaandelen.

Het zijn lastige tijden voor westerse beleggers in India

The Indian rupee and stocks declined to multi-month lows https://t.co/uC5EIlQLJm pic.twitter.com/lOWCH0W4HE — Bloomberg Markets (@markets) April 12, 2021

Teamdiversiteit verbetert het rendement echt

Hedgefondsen die worden geleid door mensen met verschillende achtergronden, doen het doorgaans veel beter dan teams die bestaan uit mannen met dezelfde universitaire achtergrond, nationaliteit en oud-werkgever.

Het kan vriezen en dooien

Martine Hafkamp over het naderende cijferseizoen. Stijgen de winsten even hard als de koersen?

Eerste 4 miljard uit groeifonds verdeeld

Uit een veelheid van projecten koos de commissie-Dijsselbloem de pareltjes die geld krijgen uit het Nationale Groeifonds. Voorwaarde: ze moeten bijdragen aan toekomstige groei. Dat blijkt dus vooral de aanleg van extra rails te zijn.

Nieuwe lockdowns raken olieprijs

Oil prices drop as coronavirus caseloads rise https://t.co/sL6Ros2Bic pic.twitter.com/ZGBvKdFMhF — Reuters Business (@ReutersBiz) April 12, 2021

China pakt monopolistische techbedrijven aan

Reuters: “The heavy fine on one of the country’s dominant tech leaders also sends a strong message to the broader tech sector that the Chinese regulators, like their European counterparts, are serious about cracking down on Big Tech.”

Er is iets met de Nederlandse huizenmarkt

In Europa zijn er maar weinig landen waar de prijzen zo hard stijgen als hier, aldus het CBS.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.