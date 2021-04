Must read: Terug naar de roaring twenties

Must read

Plus: Beleggingshuizen gaan voor opkomende markten, Robeco en Rabobank over bitcoin, Nederlanders sparen zich suf, en méér.

Aandelen opkomende markten hebben meeste potentie

Over geen andere aandelenregio wordt momenteel positiever geoordeeld dan over de opkomende markten. Lage waarderingen en een sterk economisch herstel van de wereldeconomie moeten aandelen uit de opkomende markten vleugels geven.

Beste aandeelhouder,

Lees de zeer lange brief van ceo Jamie Dimon aan alle aandeelhouders van JP Morgan Chase. Must read voor bankbestuurders maar ook voor beleggers.

Wat zeggen de beleggingshuizen?

Robeco is voorzichtig met credits, duurzaamheid is volgens BlackRock niet ingeprijsd, Natixis IM blijft risk-on, Fidelity International selecteert de beste Inflation Linked Bonds, DWS heeft een voorkeur voor Nederlands vastgoed, en meer opinies.

Stilte voor de storm?

Giant VIX options trades bet that the stock-market calm won’t last https://t.co/JDVkzhRAnd — Bloomberg Markets (@markets) April 8, 2021

Teamdiversiteit verbetert het rendement echt

Een fonds dat geleid wordt door mensen met verschillende achtergronden, doet het doorgaans beter dan teams die bestaan uit mannen met dezelfde universitaire achtergrond, nationaliteit en oud-werkgever. Het gemiddelde rendemenentsverschil is aanzienlijk.

Terug naar de roaring 20s

Dat is wat Michael Batnick verwacht.

Afsplitsen is niet altijd een goed idee

ASML, TSMC, NXP zijn inmiddels tien keer meer waard dan ex-moederbedrijf Philips. Gevalletje wanbeleid?

#Philips staat voor het eerst sinds 200 op €50 en is €45mld waard. Als ik daar afgesplitste beursgenoteerde dochters bij optel kom ik omgerekend (en zeker alleen op papier) op $380mld uit. Dat was Top 12 S&P 500 en Top 20 MSCI World Index geweest #AEX pic.twitter.com/ptaRBefTal — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 8, 2021

2020 was een recordjaar voor miljardairs

Pandemie of niet, de rijken werden vorig jaar steeds rijker. Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes is de gezamenlijke waarde van de miljardairs van de wereld vorig jaar met maar liefst 5 biljoen dollar (+60%) toegenomen.

Ook Robeco heeft een mening over bitcoin

#Bitcoin as digital #gold - a multi-asset perspective!



- potential as digital gold

- attractiveness in a smart mean variance optimization

- impact on total portfolio level

- other considerations

- 1% allocation



Summary below, full paper next week.https://t.co/IOgtDyBOvv — jeroen blokland (@jsblokland) April 8, 2021

Net als Rabobank

De snelle stijging van de Bitcoin leidt weer tot stevige debatten over de toekomst van deze crypto. Daarbij rijzen prangende vragen over de toekomst van de Bitcoin. In deze special tracht Wim Boonstra deze vragen van een antwoord te voorzien. #RaboResearch https://t.co/g2DsT57RLp — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) April 6, 2021

Steunplaatje corona: 18 miljard

De diverse steunmaatregelen om bedrijven overeind te houden kosten de overheid handenvol geld. Alleen al aan loonsteun en aan de vergoeding voor vaste lasten werd 17,6 miljard euro uitgegeven. De horeca is een grote slurper, maar de handelssector kreeg nog meer geld. En wat te denken van KLM.

Wat een spaarberg!

Onderwijl sparen de Nederlandse huishoudens lustig verder. Volgens ABN AMRO heeft corona een extra spaarbedrag van 43 miljard euro opgeleverd. Wat gaat daarmee gebeuren?

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.