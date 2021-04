Must read: Amerikaanse winstbelasting gaat omhoog

Must read

Plus: JP Morgan enthousiast over Europese aandelen, stockpicken is niet te doen, fintech of grote banken, en nog veel meer.

Vergeet Europese aandelen niet

Terwijl de consensus nog altijd neutraal oordeelt over Europese aandelen is JP Morgan AM juist reuze enthousiast. "Als de wereldhandel begint te draaien, dan profiteren Europese bedrijven."

Europa heeft wat in te halen

Stock market (price) returns since the #Covid19 low in March last year. pic.twitter.com/jdMAdVKmkT — jeroen blokland (@jsblokland) April 8, 2021

Economische oververhitting dreigt

Volgens chef-econoom Shamik Dhar van BNY Mellon is de kans op economische oververhitting van de economie in het eerste kwartaal toegenomen. Dat betekent meer inflatie dan wenselijk is. Hoe reageren de centrale banken? Wat doen de beurzen?

Amerikaanse winstbelasting gaat weer omhoog

Amerikaanse bedrijven zouden akkoord gaan met een verhoging van de winstbelasting van 21% naar 25%. Biden mikt in eerste instantie op 28%. Reuters bericht. Opvallend hoe kalm de beurzen op het nieuws reageren. Is het al ingeprijsd?

Yellen says Biden’s tax hikes will fund traditional and ‘modern’ infrastructure https://t.co/P3BtjVmVqV — MarketWatch (@MarketWatch) April 7, 2021

Groei of waarde?

Ben Carlson komt er ook niet goed uit. Hij pakt de geschiedenis er maar bij.

Stockpicken, begin er niet aan

Want: "Why would you want to play a game (or make a career) out of something that you can’t prove that you are good at? If you are doing it for fun, that’s fine. Take a small portion of your money and have at it. But, for those that aren’t doing it for fun, why spend so much time on something where your skill is so hard to measure?" Leuk verhaal.

Ecologiebeleggers, hou de capaciteit van uw fonds goed in de gaten!

Er was de afgelopen 12 maanden veel vraag naar ecologiefondsen, wat resulteerde in één van de sterkste instromen van beleggersgeld van alle Morningstarcategorieën. Aangezien de blootstelling aan marktkapitalisatie en portefeuilleconcentratie sterk varieert tussen fondsen, moeten beleggers de maximale capaciteit van ecologiefondsen echter nauwlettend in de gaten houden. Vooral omdat sommige van deze fondsen hun vermogen onder beheer recent zagen exploderen. Enfin, Morningstar waarschuwt.

Fintech of grote banken?

Joshua Brown mikt op beide.

Reissector in last

De werkgelegenheid in de reissector is zwaar getroffen door de coronapandemie. Vorig jaar verdween al bijna een kwart van de banen.

Bedrijven hebben niets aan bitcoin

Na de explosieve prijsstijging van afgelopen jaar wordt bitcoin door steeds meer bedrijven gezien als een goede investering. Maar de virtuele munt is helemaal niet goed voor het bedrijfsleven, zo schrijft de Amerikaans-Britse econoom Willem H. Buiter op de website van Project Syndidate.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.