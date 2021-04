Must read: Beurs geprijsd voor perfectie

Must read

Plus: Britse aandelen klaar voor inhaalslag, IMF optimistischer over wereldeconomie, particulier doet maar wat, en nog veel meer.

Britse aandelen klaar voor forse inhaalslag

De Britse beurs is al lange tijd uit de gratie bij beleggers. Dat heeft geleid tot koersen die ver zijn achtergebleven bij de rest van de wereld. Vermogensbeheerder Schroders verwacht dat Britse aandelen op het punt staan een flinke inhaalslag te maken.

IMF optimistischer over wereldeconomie

Het Internationaal Monetair Fonds heeft de verwachtingen voor de economische groei in de wereld verhoogd, zowel voor dit jaar als voor volgend jaar. Maar dat komt vooral op naam van de VS en veel minder van de eurozone.

Het valutaspel is zo makkelijk

Oliemaatschappijen moeten wel

Voor windparken op zee wordt steeds meer betaald.

De sterke keuzes van institutionele beleggers in 2020

Institutionele beleggers zijn vorig jaar niet in paniek geraakt. De situatie is wel benut voor stevige veranderingen in de portefeuille. Amerikaanse techaandelen waren favoriet, Emerging markets niet. De grote hoeveelheden cash geven aan dat de grote beleggers nog lang niet all-in zijn.

Dat was 700. Hoe verder?

Jan-Willem Nijkamp: "Bij een economisch herstel horen nu eenmaal oplopende rentes. Tot hoever gaan een stijgende rente en een stijgende beurs samen?" Een analist vertelt Reuters dat de beurs op dit moment geprijsd is voor perfectie. Ofwel, negatieve berichten hebben impact.

De ISM index staat sky high. Dat is goed nieuws voor de economie, maar is het ook goed nieuws voor de beurs? Historie geeft aan van niet. pic.twitter.com/ArniMboeZo — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 7, 2021

Particulier doet maar wat?

Helaas, (Amerikaanse) particuliere belegger blijkt niet zo goed bezig. De grote jongens profiteren.

Verkoop niet in tijden van stress

Want de geschiedenis zegt dat markten uiteindelijk tot rust zullen komen, en hun weg omhoog weer zullen vervolgen, aldus een verhaal van Belegger.nl.

Groot deel Nederland miljonair?

Het aantal miljoenenwoningen in ons land is vorig jaar, ondanks de coronacrisis, met meer dan 40 procent gestegen. Niet eerder kwamen er in één jaar zoveel huizen bij die 1 miljoen euro of meer waard zijn. Ook buiten de Randstad.

Michael O'Leary wordt onderwijl steeds bozer

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.