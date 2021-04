Must read: Vasthouden aan winnaars is moeilijk

Must read

Het zwarte gat Archegos

De gedwongen liquidatie van Archegos in een opgaande markt heeft niet alleen miljardenverliezen opgeleverd, maar ook voor knagende onzekerheid gezorgd. Want hoeveel leverage zit er in het systeem? Lees de bespiegeling van Hendrik Tuch. Bij Credit Suisse, een van de zes getroffen zakenbanken, is de schade enorm.

Bernstein: Aandelenmarkt in 2030 verdubbeld

De coronacrisis heeft het Amerikaanse beleid dermate veranderd, dat het mogelijk is dat de (Amerikaanse) aandelenmarkt tegen 2030 in waarde zal zijn verdubbeld. Misschien al eerder?

Vasthouden aan beurswinnaars is moeilijk

Ben Carlson: "The stock market is constantly switching back and forth between making people feel like a genius or an idiot depending on its mood. Growth stocks do the same thing but even more often. Picking the winners is hard. Holding onto them might be even harder." Goede column, zeker voor geduldige techbeleggers.

De twee belangrijkste beurskrachten zijn,

momentum en mean reversion. Momentum zorgt voor stijgende koersen, mean reversion voor het tegenovergestelde. Wie wint?

Reken (toch) niet op verzwakking dollar

Dollar blijft nog even profiteren van de cyclische aandelenrally in de VS.

Uitsluiten is dus niet de oplossing

De ESG-beleggers van Aberdeen Standard Investments voelen er niets voor om bedrijven met een hoge CO2-uitstoot bij voorbaat uit te sluiten.

Groene outsiders

Twee van oorsprong fossiele energiemaatschappijen zijn al lang duurzaam bezig, en worden daar op de beurs stevig voor beloond. Met de concurrentie die bleef vasthouden aan olie en gas ging het de andere kant uit.

A Tale of Two Share Issues: How fossil fuel equity offerings are losing investors billions https://t.co/FTkrAR0G1K — Laurens Swinkels (@LaurensSwinkels) April 6, 2021

Positieve inkopers, dus dalende koersen

Historically, when ISM Manufacturing’s level > 60 (as it is now), 3-6m forward returns for S&P 500 were negative @SoberLook @GoldmanSachs

[Past performance is no guarantee of future results] pic.twitter.com/DIrbjKue5H — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) April 5, 2021

Auto-industrie heeft er een probleem bij

U.S. auto industry calls for government help as it warns of impact of chip shortage https://t.co/xAjmmnAxXT pic.twitter.com/eew8hsxr1X — Reuters (@Reuters) April 6, 2021

Vrees voor opkomst China als grootmacht groeit

De vrees voor de opkomst van China groeit, ook onder Nederlanders. Maar, tegelijkertijd werken we met onze portemonnee mee aan die opmars, aldus RTL Z in een beeldreportage. Dit is overigens de inhoud van het laatste wederom ambitieuze Chinese vijfjarenplan.

China’s new five year plan is ambitious, yet it contains inherent trade-offs. When push comes to shove, we believe China will sacrifice growth for resilience and deleveraging for domestic stability. #RaboResearch https://t.co/MSEiXpZAu8 — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) March 23, 2021

Crypto's: Op naar de 3 biljoen

Het gaat hard. Op Tweede Paasdag passeerde de koerswaarde van crypto's de grens van 2 biljoen dollar.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat vorig jaar zulke goede zaken deed.