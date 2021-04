Must read: Correctievrees is niet nodig

Must read

De relatie tussen winstgroei en koersontwikkeling bestaat niet

Er bestaat nauwelijks correlatie tussen economische groei, koersen en verwachte bedrijfswinsten. Animal spirits blijken net zo belangrijk als fundamentals. Doen beleggers maar wat?

Correctievrees is niet nodig

Beurscrashes komen namelijk zelden voor in perioden van sterke economische groei, zoals nu het geval is. "However, betting against the stock market against the backdrop of what could be the strongest economic environment since the 1990s seems like an even riskier proposition."

Lees ook de ijzersterke analyse van Barry Ritholtz over de huidige bullmarkt.

"The S&P 500 Index posted its best 12-month performance in history between March 23, 2020, and March 23, 2021, gaining 74.8%. This looks impressive and suggests something important, but it lacks the proper context to fully understand what took place. Get beyond your denominator blindness and note the larger picture."

Aandelenbeleggers zouden met het verlies kunnen leven

Q1 was a really painful quarter for bonds, worst in 40 years. #shortduration ht @biancoresearch pic.twitter.com/I73l1BUsAN — jeroen blokland (@jsblokland) April 2, 2021

Er komt meer balans in momentum

Dat was de tech-sell-off. Renco van Schie van Valuedge rekent op een betere balans in de prestaties van waarde- en groeiaandelen. "Met het terugkeren van de positieve samenhang tussen techaandelen en de rente kan de aandelenmarkt in brede zin verder blijven stijgen." Van Schie blijkt tot nu toe een heel goede voorspeller.

Amerikaanse economie op stoom

Wat heet: in de laatste 37 jaar was de productiegroei nimmer zo sterk, en er zijn nog een paar enorme stimuleringsplannen van Biden die op uitvoering wachten.

ICYMI! In March, the #ISM Manufacturing Index rose to its highest level since 1983. Historically, the highest readings of the ISM have been accompanied by the weakest forward returns. pic.twitter.com/KRMzRdiRhA — jeroen blokland (@jsblokland) April 1, 2021

SFDR: Meeste pensioenfondsen blijken nog weinig duurzaam

Enkele weken na de implementatie van de duurzaamheidsverordening SFDR hebben pensioenfondsen, vooral de kleintjes, nog het nodige werk te verrichten. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Charco & Dique. Er is overigens ook kritiek van de AFM. Die vindt de pensioenfondsen te vaag over kosten van negen miljard.

Rotatie gaat verder

De rotatie van groei- naar waarde-aandelen, die vorig jaar na het vinden van een vaccin is begonnen, gaat volgens het Franse Amundi verder. Welke sectoren gooien de hoogste ogen? Belegger.nl bericht. Niet dat iedereen gelooft in de grote toekomst van waarde-aandelen. Reuters spreekt met een beleggingsstrateeg die juist vasthoudt aan tech.

Als leverage pas echt gevaarlijk wordt

Heerlijk (Amerikaans) verhaal over het klappen van het hedgefonds Archegos Capital van Bill Hwang. Het toont de enorme risico's in de markt.

JUST IN: As regulators assess the fallout, Wall Street’s habit of lending to lucrative clients like Bill Hwang with few questions asked is getting unwanted attention https://t.co/fK2xkIH0Ad — Bloomberg Markets (@markets) April 1, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat met name vorig jaar goede zaken deed.