Must read: Alles draait om chips

Plus: Dat was de tech sell-off, overal kleine bubbels, arme goudbeleggers, waarom bitcoin geen geld is, en nog méér.

Er komt meer balans in momentum

Dat was de tech sell-off. Renco van Schie rekent op een betere balans in de toekomstige prestaties van waarde- en groeiaandelen. "Met het terugkeren van de positieve samenhang tussen techaandelen en de rente kan de aandelenmarkt in brede zin verder blijven stijgen." Goede analyse.

Beleggen is kuddegedrag

Wat worden de trends van het vandaag begonnen tweede kwartaal? Signaleert er vijf.

Overal bubbels

Jonathan Clements is niet bang voor een herhaling van 2000 en 2007, toen twee bubbels uit elkaar knalden. Hij ziet wel her en der kleine bubbels die op barsten staan.

Hoezeer steeds meer mensen tegenwoordig in de ban raken van snelle winsten op de beurs toont ook de nieuwste waarschuwing van de AFM voor criminelen met 'lucratieve' beurstips en daarbij bijvoorbeeld niets-vermoedende BN'ers voor inzetten.

Of kijk naar dit soort reclames:

Posted without comment

Stop de steun

De Nederlandse economie heeft de coronacrisis tot nu toe boven verwachting goed doorstaan. Het herstel lonkt, als er tenminste geen kink in de kabel komt bij het vaccineren. Een goed moment om de huidige steun aan het bedrijfsleven te staken, adviseert het Centraal Planbureau (CPB).

China is de reden

Waarom inflatie tegenwoordig niet harder oploopt. Sterk verhaal van James Galbraith.

Alles draait tegenwoordig om chips

Biden seeks $50 billion to aid U.S. chip makers https://t.co/oGXVaPeVgK — MarketWatch (@MarketWatch) April 1, 2021

TSMC to invest $100 billion over three years to grow capacity https://t.co/GE3uYunwT3 — Bloomberg Markets (@markets) April 1, 2021

Slachtoffer van eigen succes

De beste beleggingsfondsen van vandaag zijn vaak de grote verliezers van morgen. Wat is de reden?

Fed wacht nog lang met renteverhoging

Capital Group is niet bang voor inflatie en nog minder voor een spoedige Amerikaanse renteverhoging. Volgens de vermogensbeheerder is de rol van obligaties als veilige haven zeker niet uitgespeeld. "De markten gaan uit van een sterk economisch herstel, maar er kunnen op die weg nog vele hindernissen opduiken.”

Bitcoin is geen geld

En wel om drie redenen.

VS bedrijven betalen duur infrastructuurplan

Daar gaat de belastingverlaging van Trump. Opvallend dat de beurs er weinig problemen mee heeft.

Biden’s $2.25 trillion infrastructure plan relies on higher corporate levies to pay for it https://t.co/Y5FQBJ3wVa — Bloomberg Markets (@markets) March 31, 2021

Alles is met elkaar verbonden

Zo blijkt op basis van aandelenrendementen de toekomstige prestaties van valuta's te kunnen worden voorspeld. Technisch verhaal.

VanEck lanceert waterstof-ETF

De gisteren gelanceerde VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF biedt beleggers wereldwijde blootstelling aan bedrijven in de waterstofsector. De ETF belegt voornamelijk in bedrijven die ten minste 50% van hun omzet halen in de waterstofmarkt. Kopen?

Het zijn harde tijden voor goudbeleggers

Having tumbled as longer-dated bond yields rise, gold may start to look like a good bet if inflation doesn't transpire as expected, @johnauthers writes https://t.co/D9sQZf0yFw via @bopinion — Bloomberg Markets (@markets) April 1, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat met name vorig jaar goede zaken deed.