Must read: Platformeconomie heeft beste tijd gehad?

Economisch herstel tempert obligatievooruitzichten

Heel even waren assetmanagers weer positief over obligaties maar toen werd het 2021. Het aantal enthousiaste assetmanagers is momenteel op de vingers van een hand te tellen. Wat zijn hun argumenten om obligaties bij te kopen?

Is er nog toekomst voor de platformeconomie?

Voorafgaand aan de beursgang van maaltijdbezorgdienst Deliveroo lijkt de platformeconomie te imploderen, na een aantal baanbrekende rechtszaken. De Ubers van deze wereld zullen zich moeten aanpassen. Is er nog toekomst voor dat soort platformbedrijven, of nadert de 'gig economy' het einde? RTL Z zocht het uit.

Deliveroh-oh.

De beursgang van #Deliveroo in Londen is niet zo'n succes... Ging voor 390 pence naar de beurs (onderkant range), maar koers nu 23% lager... — durk veenstra (@durkveenstra) March 31, 2021

Het achtste wereldwonder

Het rente-op-rente-effect nog eenmaal uitgelegd. Waarom sucesvol beleggen een zaak van lange adem is.

De AEX staat bijna op een hoogtepunt (blauwe lijn). Met dividend erbij hebben we record in 2015 achter ons gelaten (rode lijn). Als je gewoon in de MSCI Nethelands had belegd.... de zwarte lijn. 100 euro in 1983 is nu 8000 euro. pic.twitter.com/2Qtbnt6JLZ — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 31, 2021

Gordels vast! Rentevolatiliteit neemt toe

Obligatiespecialist Quentin Fitzsimmons van T. Rowe Price rekent op meer turbulentie in de obligatiemarkten. Ook credits en kortlopende staatsobligaties kunnen daardoor worden geraakt.

Bankenrally gaat verder

Het Franse Amundi is positief over de Europese banken. Economisch herstel, overheidsstimuleringen en de stijgende rente zorgen voor rugwind. Een aantal banken daarentegen heeft te maken met fikse tegenslag.

Chinese economie stoomt door

China's strong factory growth in March bolsters economic recovery https://t.co/hX4GPWRwF9 pic.twitter.com/0LKEmGnv9g — Reuters Business (@ReutersBiz) March 31, 2021

Forbes: Helft miljardairs zag vermogen vorig jaar dalen

Ook de rijkste mensen ter wereld waren niet immuun voor de coronacrisis. Tot deze conclusie komt het Amerikaanse zakenblad Forbes in zijn jaarlijkse lijst van ‘s wereld rijkste mensen.

Er komen gouden jaren aan voor de (online) reissector

De online reisector met Airbnb, Booking, Expedia en TripAdvisor als grootste spelers heeft nog zeker tien gouden jaren voor de boeg. Lees de analyse van Morningstar: https://t.co/ed1zTvid4v pic.twitter.com/PTn9538HCm — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) March 31, 2021

Vrouwen weten financieel meer dan ze denken

Vrouwen scoren in onderzoeken op financiële kennis lager dan mannen. Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat dit vooral komt doordat vrouwen niet altijd evenveel vertrouwen hebben in de eigen financiële kennis.

Wat doet de Nederlandse economie in 2021?

De coronapandemie heeft het afgelopen jaar een enorme stempel gedrukt op de economie. Wat kunnen we dit jaar en in 2022 verwachten? Bekijk deze video ??. Lees ook: https://t.co/y516Uq1ZvO pic.twitter.com/MnkURtogtO — Centraal Planbureau (@CPBnl) March 31, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Verder belicht: Comgest Growth Japan dat met name vorig jaar goede zaken deed.