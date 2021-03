Must read: Het probleem met stockpicking

Must read

Het grote Japanse misverstand

Ook als een economie amper groeit, kan er goed geld worden verdiend, zo bewijst het aandelenfonds Comgest Growth Japan, onderdeel van de IEX Fonds 40. Kennis van de specifieke Japanse communicatiegewoonten en een duidelijk beleggingsproces zijn de sleutels tot het succes.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets.

Shiller P/E is ook niet alles

"Shiller himself acknowledges that the CAPE ratio, despite its good reputation, still only explains about a third of the market’s actual returns, making market forecasting as much art as it is science." Wat is dan wel een goede waarderingsmaatstaf? Sterk verhaal van Adam Grossman.

Voor dividend moet je in Spanje wezen

Spain offers the highest equity dividend yield relative to its five-year bond yield pic.twitter.com/YuhfmD9C3U — MacroMarketsDaily Newsletter (@macro_daily) March 28, 2021

Het probleem met stockpicking

"It’s easy to look at winning stocks and feel regret for missing them. It’s hard to look at a stock and realize you would never have been able to hold on through all the ups and the downs. The financial road always appears more clear when you’re looking in the rearview mirror." Must read.

VS gaat volle kracht vooruit

"Het steunplan van 1900 miljard dollar is nog maar net goedgekeurd door het Congres en omgezet in de American Rescue Plan Act, of het volgende initiatief staat al in de steigers. De regering Biden overweegt een nieuw steunplan te lanceren van nog eens 2000 tot 4000 miljard dollar." Martine Hafkamp vreest dat de verwachte inflatie-hobbel waarschijnlijk meer wordt dan een hobbel.

De Amerikaanse rente gaat weer omlaag?

Wat zeggen de beleggingshuizen?

Natixis IM blijft risk-on, BlackRock positiever over Chinese beleggingen, Fidelity International selecteert de beste Inflation Linked Bonds, inflatiezorgen worden (ook) door Robeco niet gedeeld, DWS heeft een voorkeur voor Nederlands vastgoed. En meer opinies.

Obligatie-alternatief

Amerikaanse beleggers stapten afgelopen maand volgens Reuters massaal in nutsbedrijven, waar niemand de laatste jaren in wilde zitten. Angst voor inflatie en een beurscorrectie waren de belangrijkste redenen.

Europese aandelen stijgen verder

European stocks near record highs on recovery hopes; Credit Suisse slumps https://t.co/w7jABrvzok pic.twitter.com/8iOuavXY5T — Reuters (@Reuters) March 29, 2021

Beleggingskansen in herstel ecosysteem

BNP Paribas AM spreekt over een toekomstige markt van zes biljoen dollar.

De rotatie van groei naar waarde zet door

"I continue to be impressed at the way sector rotation has kept this market afloat." ???? - @michaelbatnick https://t.co/KRkTCribKY — The Compound (@TheCompoundNews) March 28, 2021

Europees noodfonds in limbo

Het Duitse grondwettelijk hof (Bundesverfassungsgericht) heeft de president van het land voorlopig verboden om zijn handtekening te zetten onder wetgeving waarmee Duitsland akkoord gaat met het Europese noodfonds.

Bitcoin vervangt goud

Volgens een recent rapport van Bloomberg Intelligence zit Bitcoin volop in het proces om goud te gaan vervangen als digitale reserve asset. Maar bitcoin wacht volgens het Franse Amundi ook een brute koerscorrectie.

F**k Parijs

Grote banken juist meer in olie.

Grote banken investeren toch weer meer in fossiele energie : Duurzaamnieuws https://t.co/vjRho9rVFI #duurzaam — Hans Stegeman (@hanswstegeman) March 29, 2021

De Evergreen beweegt

Er schijnt inmiddels wat beweging in de kolos van 400 meter lang te zitten. "We zijn erin geslaagd het achterschip vrij te trekken", zegt Berdowski. "Maar de echte uitdaging ligt in het loskrijgen van het schip uit de zanderige klei waar het voorsteven op geschoven is."

Het is écht een groot schip