Must read: Vrees voor beursbubbel is overdreven

Must read

Plus: Beleggen in centrale banken kan ook, Turkse zorgen, olieprijs gaat omhoog, geen recordkrimp in 2020, en nog veel meer.

Doen? Beleggen in een centrale bank

Een deel van de centrale banken is beursgenoteerd. Beleggen in deze aanjagers van de markt kan fantastisch renderen, zo weten de aandeelhouders van de Zwitserse centrale bank.

Wat zeggen de beleggingshuizen?

BlackRock positiever over Chinese beleggingen, Fidelity International selecteert de beste Inflation Linked Bonds, Kempen neemt aandelenrisico terug, inflatiezorgen worden door Robeco niet gedeeld, DWS heeft een voorkeur voor Nederlands vastgoed. En meer opinies.

Goldman Sachs: Vrees voor zeepbel overdreven

Na de GameStop-geschiedenis, een hausse aan nieuwe blanco-chequebedrijven en een koersexplosie in bitcoin maken veel beleggers zich zorgen over een mogelijke zeepbel op de financiële markten. Dat is volgens Goldman Sachs niet nodig. Dar enkt niet iedereen zo over. Jeremy Grantham vreest de grootste beurscrash ooit.

Oh jee, de Amerikaanse belegger is bullish

US investor sentiment (AAII) is very bullish, with the % net bulls up to the highest decile, which historically has been followed by the lowest 4-week forward return. pic.twitter.com/A7N50wJDU5 — jeroen blokland (@jsblokland) March 26, 2021

Stop de mooie praatjes

Greenwashing vormt een belangrijk reputatierisico voor de Europese fondsenindustrie. Invoering van SFDR is een goede stap, maar er moet volgens Detlef Glow van Lipper Refinitiv meer gebeuren om misleidende marketing de wereld uit te helpen.

Welke beleggers durven er nog in Turkije te zitten?

Foreign funds have billions at stake in Turkish market volatility https://t.co/xsW8dAZWSN pic.twitter.com/EK3zwrhRfx — Reuters (@Reuters) March 26, 2021

Lagere olieprijs slechts tijdelijk

Een sterk economisch herstel en lage olie-investeringen drijven de prijzen weer op, zo verwacht Krist Plaizier.

Europese beurzen profiteren van hogere grondstoffenprijzen

Commodity gains push European stocks to 1-week high https://t.co/0cqQyzC7H0 pic.twitter.com/esuT5Eq0hB — Reuters (@Reuters) March 26, 2021

Recordkrimp van 2020 was geen record

Een klein lichtpuntje: de Nederlandse economie kromp in het tweede, derde en vierde kwartaal van vorig jaar minder dan aanvankelijk was gedacht. Daardoor kwam de teruggang niet uit op 3,8 procent, maar op 3,7 procent. Dat is net zo groot als tijdens de financiële crisis in 2009.

Bijzonder, één schop blokkeert de wereldhandel

Suez Canal blockage adds strain to global supply chains https://t.co/uyq7OIBQQp pic.twitter.com/XbxWS0RjvV — Reuters (@Reuters) March 26, 2021

AI zorgt voor verschuiving van miljoenen banen

De door kunstmatige intelligentie verhevigde automatisering zal de productiviteit in de wereld opzwepen. Voor de arbeidsmarkt betekent het dat er miljoenen banen verdwijnen en bijkomen. Het managen van die transitie wordt een van de grote uitdagingen van de vierde industriële revolutie. Wat zijn de kansen voor de financiële sector?

Stikstofdebat

Het is een belangrijk dossier voor het nieuwe kabinet: wat te doen met boeren, en de uitstoot van stikstof. Wat als boeren geen vlees meer exporteren, en alleen nog produceren voor Nederland? RTL Z heeft er een reportage over gemaakt.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets.