Must read: Japanse lessen

Wie durft nog te beleggen in vastgoed?

Over vastgoed blijken de meningen sterk verdeeld, zo ontdekt Eelco Ubbels van Alpha Research die de adviezen van 62 beleggingshuizen naast elkaar legt.

China dendert door

Technologische vooruitgang en een groeiende middenklasse zijn uitstekende voorwaarden voor een Chinese economische langetermijngroei van rond de 5%. Chris Kushlis van T. Rowe Price prijst daarnaast de voorspelbaarheid van de Chinese economie.

Niet dat Chinese aandelen dit jaar lekker gaan

#China stocks’ 15% plunge shows what happens when stimulus ends. CSI 300 Index is lagging world by the most since 2016 in March. Beijing’s policy-tightening bias weighs on investor sentiment https://t.co/7UInNdY8jt pic.twitter.com/9khm8YuS0h — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 25, 2021

Kom niet aan mijn geld!

's Werelds rijksten werden in 2020 gemiddeld 20% rijker. Nu stellen ze alles in het werkt om de extra vergaarde rijkdom veilig te stellen, aldus Reuters.

Bitcoin wacht brute koerscorrectie,

als toezichthouders meer regelgeving opleggen. Daarvoor waarschuwt Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi. Daarna kan de koers weer omhoog.

Pas op met Amerikaanse aandelen

Het is een mooie rit geweest. Belegger.nl geeft vier redenen waarom Wall Street even moet worden gemeden. Een verhoging van de Amerikaanse winstbelasting heeft bijvoorbeeld de nodige impact.

Goldman Sachs estimates decline 9% to $185 in 2022 S&P 500 earnings if tax increases are implemented @SoberLook @GoldmanSachs pic.twitter.com/vYihWwKw2C — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) March 24, 2021

Zijn de huidige schulden nog wel schulden?

Helder en diepgaand verhaal over de ontwikkeling van de schuldenberg in de afgelopen tientallen jaren.

Capitalism Is Dead, Long Live Debtism



"Should a loan that one neither intends nor is required to repay be considered debt or equity?"https://t.co/zTXzIEsMtq pic.twitter.com/uM4y3WXIyn — CFA Society VBA Netherlands (@cfavba) March 25, 2021

Inflatie is geen rente

Beleggers blijken volgens Ben Carlson gevoeliger voor hogere inflatie dan voor hogere rentes.

Japanse lessen

Wat Europa volgens Elwin de Groot monetair van Japan kan leren.

Geen rendemenentsverschil tussen strategie en sector

De prestaties van low volatility-fondsen en defensieve consumentenaandelen blijken identiek. Het verklaart mede waarom lowvol-strategieën sinds het begin van de laatste rally zo achterbleven.

Rotatie van groei naar waarde is logisch

Tech Bubble or Rotation?



"The key observation here is that behavior among different sectors changes at tops, bottoms and middles. That is true for markets, and it is true for economic cycles as well."https://t.co/9fOUMy6aY5



by @ritholtz pic.twitter.com/ihBEOolidc — Ritholtz Wealth (@RitholtzWealth) March 24, 2021

Obligatiebeleggers bevinden zich in twilight zone

Obligatiebeleggers navigeren volgens vermogensbeheerder MFS tussen hoop en vrees. Is de rook eenmaal opgetrokken, dan dreigt een nieuw taper tantrum. Riemen vast!

Stuurfout belemmert wereldhandel

Een containerschip van 4 voetbalvelden lang blokkeert het Suezkanaal, de aorta van de wereldhandel. Boskalis mag proberen deze mega-zware walvis vlot te trekken. RTL Z heeft er een korte beeldreportage over gemaakt.

Gerechtigheid!

Bank of England unveils new banknote celebrating WW2 code-breaker Turing https://t.co/enNufCN46Z pic.twitter.com/0NIoC1PGle — Reuters (@Reuters) March 25, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets.