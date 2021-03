Must read: Eén jaar feest

Must read

Tokenisation is beleggen in alles voor iedereen

Crypto's, zoals bitcoin, zijn een voorbode op iets veel groters: het omzetten van slecht verhandelbare alternatieve beleggingen in digitale munt voor iedereen.

1 jaar beursfeest

Happy Birthday to the bull market ?? It's been one 1yr since stock market's pandemic-era bottom which also triggers start of new bull mkt. Stocks have never risen so much in 12mths. Govt has approved >$5tn of stimulus — much of which went straight into mkt.

Afgelopen 12 maanden waren de beste 12 maanden voor de S&P500 sinds 1936 !

(DB)

Duurzaam beleggen: Beleg niet groen maar blauw

Walvissen en plankton spelen een essentiële rol in de strijd tegen klimaatverandering. Volgens BNP Paribas AM wordt dat in beleggerskringen nog te weinig erkend.

Wat wil China?

China's new five year plan is ambitious, yet it contains inherent trade-offs. When push comes to shove, we believe China will sacrifice growth for resilience and deleveraging for domestic stability. #RaboResearch

2021 wordt het jaar van de opkomende markten

Vijf redenen waarom wij verwachten dat het groeiverschil tussen opkomende markten en ontwikkelde markten dit jaar groter wordt, lees het artikel van onze hoofdeconoom Patrick Zweifel.

Brokers, waarschuw beleggers voor illiquide aandelen!

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat Nederlandse beleggingsondernemingen hun klanten actiever informeren over beperkingen bij de handel van bepaalde aandelen. De toezichthouder reageert hiermee op de consternatie die ontstond bij de hectische handel in effecten van de Amerikaanse computerspelketen GameStop, eind januari.

Bankenrally nog niet voorbij

De koersen van Europese banken zijn sinds oktober met de helft gestegen, en die stijging kan volgens UBS nog wel even doorgaan.

Bizarre situatie Europese economie

Burgers sparen zich suf, want ze kunnen het geld niet uitgeven. Reuters analyseert.

Wat te denken van de huidige hausse van overnames en fusies?

Dit jaar steeg de wereldwijde markt van fusies en overnames met 33%. Het aantal gelanceerde SPAC's rijst de pan uit. Capital Group schetst de kansen en risico's.

De dollar zou toch moeten verzwakken

Lees terug: Waarde dollar zal zeker dalen

#EURUSD near this year's low as #reopening is postponed again. The Eurozone hasn't got its #vaccination act together at all, and hence opts to lock people up for even longer.

Vluchthavens goud(aandelen) en onroerend goed

Wie verstandig belegt, kan volgens Van Eck met goud en onroerend goed de risico’s spreiden. "Naast een dempende werking op marktschommelingen hebben dit soort aandelen nog een paar interessante voordelen die vaak over het hoofd worden gezien."

Nederlandse energietransitie

Wat zou een goede coalitie zijn?

#Stembuzz – De verkiezingsuitslag en zijn klimaatimplicaties. Loudina Erasmus en @SandraPhlippen namen de verkiezingsuitslag en combineerden dit met de klimaatplannen van een aantal de mogelijke coalitiepartijen:

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets.