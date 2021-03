Must read: De beste inflatiehedge?

Must read

Burger in de kou

Marcel Tak ergert zich aan de vrijheid die overheden hebben om de begrotings- en schuldregels aan hun laars te lappen, terwijl burgers die mogelijkheid niet hebben. Lezen!

Platina, bitcoin of goud

Wat is de beste bescherming tegen inflatie?

Wat zeggen assetmanagers?

Fidelity International selecteert de beste Inflation Linked Bonds, Kempen neemt aandelenrisico terug, inflatiezorgen worden door Robeco niet gedeeld, Optimix niet bang voor einde van het positieve aandelenklimaat. DWS heeft een voorkeur voor Nederlands vastgoed. En meer meningen.

Grote beleggers beginnen klimaatverandering serieus te nemen

Dat blijkt uit een grote rondvraag van Robeco onder wereldwijde beleggers die samen 23,4 biljoen dollar beheren. Europa en VS leiden de dans, Azië blijft nog wel achter.

Aangename recessie, teleurstellend herstel

Volgens Nikolaj Schmidt van T. Rowe Price heeft de enorme budgettaire stimulans tot gevolg dat de uitgestelde vraag die iedereen verwacht na de pandemie zal tegenvallen.

Bye bye Tina

Hoe hoog moet de rente oplopen, totdat beleggers afscheid nemen van risky beleggingen? Joshua Brown van The Reformed Broker stelt een duidelijke grens.

Het grote probleem van Turkije

Waarom president Erdogan voor de derde keer in korte tijd de topman van centrale bank ontslaat (en waarom dat niet slim is). RTL Z zocht het in een beeldreportage uit.

Is waterstof de oplossing?

Jilles van den Beukel over de voor- en nadelen van waterstof. Diepgaand verhaal.

Niemand durft nog te shortsellen

Short sellers have been decimated even worse than the 2000 tech bubble pic.twitter.com/xIRjYRu0yQ — The SPAC King ?? (@JulianKlymochko) March 22, 2021

Politiek correct, hoezo?

Obligatiebeleggers in schuld uit opkomende markten laten zich niet afschrikken door misdaden en andere foute keuzes van overheden, meldt Reuters. Is dat met aandelenbeleggers anders?

Het verschil tussen rijk worden en rijk blijven

"Getting rich and staying rich are two very different skills. Getting rich is exciting, even thrilling, and often includes lots of risk taking. Staying rich is boring, bordering on mundane. That’s because the only way protect wealth with any degree of certainty is to diversify. Diversification by definition means that parts of the portfolio will always be lagging the rest of the market." Lees het hele Amerikaanse verhaal.

Lockdowneffect

Dus +13,5% op spaar- en beleggingsrekeningen?

Geef ons een groene zeepbel, Christine

Of de ECB even wil meehelpen met de verduurzaming van de wereld, te beginnen in Europa. Interessante column van Joeri de Wilde van Tridos.

Steven Maijoor benoemd tot directeur Toezicht Banken

De Nederlandsche Bank heeft Steven Maijoor, voorzitter van de European Securities and Markets Authority (ESMA), benoemd tot directeur Toezicht Banken. De benoeming gaat in per 1 april 2021 en geldt voor de duur van zeven jaar. Maijoor neemt de taken over van Frank Elderson, die in december 2020 vertrok naar de Europese Centrale Bank.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets.