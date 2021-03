Must read: Tesla krijgt Duitse concurrentie

Must read

Beleggen is vooruitkijken

Actief beleggen heeft volgens Sander Zondag nog altijd ruim voldoende toekomst. Mits er sprake is van een heldere beleggingsstrategie, er duidelijke keuzes worden gemaakt, en de totale kosten laag blijven.

Waterschaarste bedreigt toekomstige economische groei

Vandaag op Wereldwaterdag vraagt Paul Buchwitz van DWS alle aandacht voor het probleem van toenemende waterschaarste. Met name de chipindustrie en enkele groene energie-oplossingen hebben gigantisch veel water nodig. Dat dreigt volgens hem een groot probleem te worden.

Duitse autobedrijven zijn wakker geworden

Zij vormen inmiddels een bedreiging voor de elektrische autodominantie van Tesla, meldt Reuters. “European carmakers, from a size and balance sheet perspective are well positioned to re-orient themselves towards electrification and they have strong distribution platforms."

Wat zeggen assetmanagers?

Fidelity International selecteert de beste Inflation Linked Bonds, Kempen neemt aandelenrisico terug, inflatiezorgen worden door Robeco niet gedeeld, Optimix niet bang voor einde van het positieve aandelenklimaat. DWS heeft een voorkeur voor Nederlands vastgoed. En meer opinies.

Amerikaanse consument neemt wereldeconomie op sleeptouw

Martine Hafkamp: "Je kan, zeker vanuit ons voorzichtige Europa, kritiek hebben op het ongekende Amerikaanse steunprogramma. Maar je zou ook kunnen zeggen dat de Verenigde Staten extra gas geven waar bijvoorbeeld Europa moeizaam bezig is. Het zal niet de eerste keer zijn dat de Amerikaanse consument indirect de rest van de wereld op sleeptouw neemt. Het experiment van de regering-Biden is gewaagd en de uitkomst ongewis." Goede column.

Azië koopt goud (met korting)

Je hoeft geen TA-specialist te zijn om te zien welke richting de goudprijs opgaat.

Asia's shoppers are snapping up gold as prices near a nine-month low https://t.co/NxeY1hhPEK pic.twitter.com/ljBxvqROKU — Bloomberg Markets (@markets) March 22, 2021

Zware koersval Turkse lira

-15% in een ochtend. Dat doet denken aan de koersbeweging van een virtuele munt. De daling van de lira (en daarmee sterke stijging van de Turkse rente) is het directe gevolg van het ontslag van de topman van de Turkse centrale bank. Reuters analyseert.

Het inflatieklimaat is gekanteld?

Worthing repeating that the 'Great Inflation' wasn't an overnight phenomenon, but a gradual unmooring that started in the mid-1960s and continued through 1970s. That's roughly a 15-year process! pic.twitter.com/ZinzcUSRIw — David Beckworth (@DavidBeckworth) March 21, 2021

De gouden eeuw van Azië

Sterk coronamanagement, hoge groei, stijgende welvaart, technologisch vernuft. Alles wijst volgens Pictet AM op een gouden eeuw voor Azië. Schroders is minder positief. Het vreest voor het knappen van een Aziatische aandelenzeepbel.

Pandemie maakt ongelijkheid nog groter

Vrouwen, armen, ouderen, gehandicapten en migranten hebben het meest te lijden onder de coronapandemie. De armoede in de wereld neemt toe en de vermogenden profiteren. De pandemie is nu een jaar oud en de economische schade is goed zichtbaar. Maar onderliggend is er het gevaar voor structurele ontwrichting, aldus RTL Z dat er een beeldreportage over maakte.

+10,4% in 1 jaar

Nederlandse koophuizen waren nog nooit zo duur. Voor de prijs maakt het natuurlijk wel uit waar ze staan. Volgens Vereniging Eigen Huis heeft de woningmarkt te maken met grote problemen.

Dutch house prices rose more than 10% from a year ago in February! #overheated pic.twitter.com/DnjdvEvwSC — jeroen blokland (@jsblokland) March 22, 2021

Sterke groei fintechinvesteringen

Volgens KPMG zijn de wereldwijde investeringen in fintech in de tweede helft van 2020 significant gestegen. Dit jaar zal niet anders zijn.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets.