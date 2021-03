Must read: Bankeneuforie

Must read

Plus: de eeuw van Azië, vaarwel Sillicon Valley, energietransitie is ingewikkeld, en nog veel meer.

De gouden eeuw van Azië

Sterk coronamanagement, hoge groei, stijgende welvaart, technologisch vernuft. Alles wijst volgens Pictet AM op een gouden eeuw voor Azië. Schroders is minder positief. Het vreest voor het knappen van een Aziatische aandelenzeepbel. Lees ook de uitgebreide China-analyse van ABN AMRO

Chinese Big Tech onder druk

De steeds hardere aanpak van Chinese Big Tech door de Chinese regering schept volgens Reuters kansen voor kleine spelers.

De Amerikaanse economie heeft er zin in

Wow! Philadelphia Fed Business Outlook rises to its highest level since 1973. pic.twitter.com/U3V2QIxdup — jeroen blokland (@jsblokland) March 18, 2021

Hoeveel lucht zit er nog in bankenrally?

Jan-Willem Nijkamp: "De huidige bankenrally lijkt op korte termijn een zegen voor beleggers maar zou afgezet tegen de langjarige koerstrend wel eens op een dead cat bounce kunnen uitdraaien."

De nieuwe vorm van oorlog voeren

Hoe Israel leidend is geworden in cybersecurity. Longread.

Eerst een herstelplan, dan pas het regeerakkoord

Dotcombubbel leert ons niet alles

Volgens Ensemble Capital zijn er duidelijke overeenkomsten tussen nu en de dotcomhype.

Tijd voor een update van de tech waarderingen in de US. Ja, Tech is heel duur, maar nee we zijn nog niet op 2000 niveaus. NB 10 jaar geleden stond Nasdaq ook gewoon op 12,5 maal verwachte winst. Nu 30. pic.twitter.com/JxhrEaWF4p — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 19, 2021

Vaarwel Sillicon Valley

Het einde van de glorietijd van Sillcon Valley is aanstaande. Vier trends gaan daarvoor zorgen. Interessante Amerikaanse longread.

Meer rente met direct lending

Kempen is enthousiast over direct lending. "Het biedt een aantrekkelijke rentevergoeding voor langetermijnbeleggers."

Hoezo nog obligaties kopen?

Hedgefondsmanager Ray Dalio begrijpt niet waarom beleggers überhaupt nog obligaties kopen. Tegelijkertijd waarschuwt hij voor een bankrun als beleggers massaal hun obligaties inruilen voor cash.

Energietransitie is een ingewikkeld iets

Het nieuwe kabinet zal een stempel drukken op onze energietransitie. Uit een analyse van partijprogramma’s en de zetelverdeling blijkt dat er niet één vergroeningsstrategie is. Het gevolg is dat we aarzelend ‘van het gas af’ gaan. #RaboResearch https://t.co/G1trftaSjr — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) March 19, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets.