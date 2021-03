Must read: Fed's lastige balansact

Must read

Angst voor het inflatiespook

Hoe bang moeten beleggers zijn voor inflatie? Enige vrees is volgens Ewout van Schaick wel op zijn plaats. Ook als de uiteindelijke inflatie meevalt. "Het is voor beleggers dit jaar oppassen."

OOPS! Looks as if investors don't buy the argument that inflation will be transitory. Eurozone #inflation expectations measured by 5y5yswaps have jumped to the highest level since 2019. pic.twitter.com/2lgPvmhf7J — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 18, 2021

Fed in spagaat

De Fed weet de rente nog onder controle te houden. Maar hoe lang gaat dat nog goed, vraagt Reuters zich af. Jeroen Blokland over een unieke situatie: De rente van de Fed blijft op 0, terwijl de Amerikaanse groei hoger wordt dan in de afgelopen 10 jaar.

WATCH: The Federal Reserve Chairman Jerome Powell said it’s too early to discuss tapering off measures to support the struggling economy after the Fed projected low interest rates for years to come https://t.co/uHCOwqOcis pic.twitter.com/OKvJUCtCB7 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 18, 2021

Te groot, te uniek

Beleggers kunnen China volgens UBS AM niet langer negeren.

Vaarwel corona

#ING verwacht dat de Nederlandse economie in 2021 met 2,4% groeit. In het eerste kwartaal zal er krimp zijn, maar daarna volgt snel herstel. Lees hier meer: https://t.co/lgEgFGrhoN pic.twitter.com/6rV9C24ZTU — ING Economie (@INGnl_Economie) March 16, 2021

Dotcombubbel leert ons niet alles

Volgens Ensemble Capital zijn er duidelijke overeenkomsten tussen nu en de dotcomhype. Sommige aandelen die nu absurd duur lijken, zullen over 20 jaar nog veel meer waard zijn, anderen gaan naar nul. Maar natuurlijk zijn er ook verschillen met toen.

2%

Het verschil tussen de Amerikaanse en Duitse tienjaars is groot aan het worden.

Inzake concurrentievoordeel

Moat en marktpositie zijn twee verschillende dingen. Het een is blijvend, het andere niet.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets.

Banken nog onvoldoende oog voor klimaatverandering

Banken moeten klimaatdoelstellingen zwaarder laten wegen wanneer ze geld uitlenen aan bedrijven. Door klimaatrisico dezelfde prijs te geven als kredietrisico, kunnen banken een grote rol spelen in het opschroeven van de inspanningen.