Must read: Amerikaanse economie trekt sprint

Must read

Bedankt, trouwe aandeelhouders

Beleggers die het afgelopen jaar in de dividendstrategie van Jorik van den Bos bleven geloven, zijn dit jaar beloond.

Wat zeggen assetmanagers?

Inflatiezorgen worden door Robeco niet gedeeld, Pimco adviseert toch de aanschaf van linkers. Optimix vreest niet het einde van het positieve aandelenklimaat. Volgens Natixis IM is huidige inflatie-angst overdreven. DWS heeft een voorkeur voor Nederlands vastgoed. En meer opinies.

Amerikaanse economie gaat vliegen

En dat hoeft volgens BlackRock niet te leiden tot meer inflatie. Jan-Willem Nijkamp constateert ook dat de Amerikaanse economie dit jaar Chinese groeicijfers laat zien.

Ook een reden waarom de Amerikaanse economie een sprintje trekt versus Europa in 2021. pic.twitter.com/mszyvSQw1j — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 17, 2021

Wat als inflatie toch oploopt?

De Fed houdt volgens Reuters de zaak scherp in de gaten. Niemand wil terug naar de jaren zeventig.



Are we heading for a reversal of a 40-year trend?#inflation vs #deflation pic.twitter.com/yOzNN1VTjE — jeroen blokland (@jsblokland) March 16, 2021

Black box

Hoe zit het eigenlijk met de liquiditeit van crypto's?

Drie mythes over EM bedrijfsobligaties ontkracht

Bedrijfsobligaties uit opkomende landen verdienen een vaste plaats in een brede beleggingsportefeuille. UBS AM bespreekt de belangrijkste misvattingen over deze beleggingscategorie.

120 jaar beleggen

In het Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2021 vindt u de uitkomst. Loei interessant.

Beleggen met Buffett

Dit zijn de beleggingsprincipes van de meester.

Klaas Knot: Meer Europese intergratie is noodzakelijk

DNB corrigeert Marijnissen even https://t.co/7SGYUaOEQH — Joost van Kuppeveld (@jvkup) March 16, 2021

Baggeraars bang voor verpletterende Chinese concurrentie

Nederlandse baggeraars ondervinden bij projecten in Europa zware concurrentie van opkomende Chinese baggerbedrijven. Het wordt gezien als oneerlijke dumping door Chinese staatsbedrijven, meldt RTL Z.

VOC was de grootste

On this day in 1798, the Dutch East India Company (VOC) was disbanded. This trading company was the world's first transnational corporation and the first multinational enterprise to issue shares of stock to the public. The VOC was also the most valuable company of all-time. pic.twitter.com/TKCdFuL4ox — Klaas Meijer (@klaasm67) March 17, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Lees de laatste update van de IEX Fonds 40 door Pieter Kort, getiteld Massale valpartij.

Waar gaat het de olieprijs naartoe?