Must read: EM groeien nog harder

Duurzame fondsen deden het veel beter, maar ...

Was 2020 het droomjaar voor actieve fondsmanagers? Hevige volatiliteit is immers in het voordeel van flexibele beleggers met verstand van zaken. Detlef Glow van Lipper zocht het uit, waarbij hij speciaal lette op de prestaties van duurzame fondsen.

Groeiverschil EM en DM wordt nog groter

Vijf redenen waarom wij verwachten dat het groeiverschil tussen opkomende markten en ontwikkelde markten dit jaar groter wordt, lees het artikel van onze hoofdeconoom Patrick Zweifel. https://t.co/pOlH2PeCr7 pic.twitter.com/FDdKQd30CP — Pictet Asset Management Nederland (@PictetAM_NL) February 5, 2021

Explosieve koersontwikkeling groene energie is geen hype

Duurzame energieaandelen zijn in 2020 hard opgelopen. De koersontwikkeling lijkt op de fase voor de kredietcrisis van 2008. Toen stortte de markt in. Volgens de Zwitserse bank UBP hoeven beleggers zich daar dit keer geen zorgen over te maken. Alleen al het aantal zonne-energie-installaties in de VS zal tussen nu en 2030 verviervoudigen, meldt Reuters.

Wat zeggen assetmanagers?

Pimco adviseert de aanschaf van linkers. Optimix vreest niet het einde van het positieve aandelenklimaat. Volgens Natixis IM is huidige inflatie-angst overdreven. DWS heeft een voorkeur voor Nederlands vastgoed. En meer opinies.

Inhaalslag

Tesla krijgt concurrentie. Volkswagen is hard bvezig zich om te vormen tot een 100% bouwer van elektrische auto's. Wie wint? tesla is nu iets meer waard maar maakt iets minder auto's.

Meeste fondsmanagers vertrouwen op sterk herstel economie

A record 91% Bank of America's surveyed Global Fund Managers expect a stronger economy. Makes you wonder who the other 9% are. pic.twitter.com/nUJLPUBh1B — jeroen blokland (@jsblokland) March 16, 2021

Centrale banken x financiële markten

Martine Hafkamp: "2021 zou wel eens een jaar kunnen worden waarin de obligatiemarkten en de centrale banken, die heel lang elkaars vriend zijn geweest, de strijd met elkaar zullen aangaan."

President Xi waarschuwt Chinese Big Tech

Monopolisering van de economie wordt niet getolereerd, waarmee China zich kapitalistischer opstelt dan het Westen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Lees de laatste update van de IEX Fonds 40 door Pieter Kort, getiteld Massale valpartij.

Noodfonds voor overstromingen nodig

Een grote overstroming van een rivier of een dijkdoorbraak aan de kust. Volgens Jos Baeten, de baas van verzekeraar ASR, is de kans groot dat het gaat gebeuren. Maar een verzekering dekt de schade van zo'n grote ramp niet. Samen met andere verzekeraars pleit de topman daarom voor een gezamenlijke klimaatpot, waar burgers aan mee gaan betalen.

Wijze quotes van Chalie Munger

Zoals: "The first rule of a happy life is low expectations. That’s one you can easily arrange. And if you have unrealistic expectations, you’re going to be miserable all your life. And I was good at having low expectations, and that helped me." De rechterhand van Buffett is bijna 100. Hier is het hele verhaal.

Hoe gaan we problemen woningmarkt oplossen?