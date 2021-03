Must read: Dat was TINA?

Must read

Plus: Bitcoin is geen geld maar een grondstof, Nasdaq aan de gracht, BoJ heroverweegt stimuleringsbeleid, huizenmarkt nog heter, en meer.

"Bitcoin is geen geld, maar een grondstof"

Farringdon Capital Management analyseert een aantal veel genoemde bullscenario's die bitcoin verder omhoog moeten stuwen. De conclusie is steeds weer dezelfde. We hebben hier te maken met een hype. Uitgebreid en helder verhaal.

Ondertussen: India doet alle crypto's in de ban. Bezit ervan is strafbaar. Werken met blockchain mag wel.

Bij een hype hoort een explosieve prijsontwikkeling

Inclusief hevige bewegingen naar beneden

Het einde van TINA?

De inflatie is nog steeds beperkt, 1,7% in de Verenigde Staten en nog geen 1% in de Europese Unie. Maar de inflatieverwachting aan beide kanten van de oceaan is wel opgelopen. Wordt dit het einde van TINA (There Is No Alternative)? Goede column van Martine Hafkamp voor Beleggger.nl.

Beleggers zoeken het ver weg

Professionele aandelenbeleggers zetten hun kaarten momenteel op de opkomende markten en de regio Azië Pacific ex. Japan. Het sentiment over Europa is verder verslechterd.

Rentestijgingen moeten niet worden overdreven

ICYMI! The current rise in real bond #yields is very limited compared to the Taper Tantrum in 2013. pic.twitter.com/L4uJSViZmh — jeroen blokland (@jsblokland) March 14, 2021

Wat zeggen assetmanagers?

Pimco adviseert de aanschaf van linkers. Optimix vreest niet het einde van het positieve aandelenklimaat. Volgens Natixis IM is huidige inflatie-angst overdreven. DWS heeft een voorkeur voor Nederlands vastgoed. En meer opinies.

Coronahulp: Het verschil tussen Europa en de VS

In de US worden de werknemers ontslagen maar geholpen met cheques door overheid. In Europa worden bedrijven geholpen om werknemers in dienst te houden. pic.twitter.com/MCgHPmvdVW — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 15, 2021

Nasdaq aan de gracht

Hoe de Amsterdamse beurs steeds meer een techbeurs is geworden.

Nederland op weg met energietransitie

Energiespecialist Jilles van den Beukel over wat nodig is om Nederland klimaatneutraal te krijgen. Must read.

Rusland doet alsof er niets aan de hand is

Russia has the most to lose among big powers from a shift from fossil fuels.



The Kremlin’s betting that won’t happen anytime soon https://t.co/5DZIxgEemz via @MarcChampion1 @natashadoff pic.twitter.com/WzdWEPVhWy — Helen Robertson (@HelenCRobertson) March 15, 2021

Bank of Japan op kantelpunt?

Volgens Reuters staat bankpresident Kuroda op het punt om minder risky assets (lees: aandelen) op te kopen. Het wordt allemaal te duur. Link?

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Lees de laatste update van de IEX Fonds 40 door Pieter Kort, getiteld Massale valpartij.

Zeven redenen om een beleggingsfonds te heroverwegen

Morningstar: "In ons werk als fondsanalisten spenderen we veel tijd aan het identificeren van actieve fondsen die over een volledige marktcyclus de potentie hebben om hun benchmark te verslaan. Er kunnen situaties ontstaan waarin we besluiten om onze ratings te heroverwegen. Voor beleggers kan zo’n situatie soms zelfs aanleiding zijn om een fonds uit de portefeuille te verwijderen. Dit zijn zeven situaties waarin een grondige check vereist is."

Huizenmarkt kan nog heter