Must read: Alles in aandelen

Implementatie SFDR: Grijs wordt groen

Invoering van de Europese SFDR moet greenwashing van fondsen tegengaan. Volgens AF Advisors vallen de eerste resultaten flink tegen. "We zien dat sommige managers hun duurzaamheidsambities verdoezelen en doorgaan met holle frases."

Amerikaanse economie gaat dit jaar nog harder groeien

Het nieuwste stimulerings van 1,9 biljoen dollar heeft economen nog optimistischer gemaakt over de Amerikaanse economie. Die kan dit jaar met 5,7% groeien. Daarbij blijft de arbeidsmarkt wel achter. Reuters bericht.

De ECB kan er ook iets van

Advies aan beleggers met hoogtevrees

Bij T. Rowe Price bestaan duidelijke ideeën hoe beleggers zich optimaal door de huidige dure beurstijden kunnen bewegen.

Beleggers gaan voor aandelen

Investors dump bonds and gold, pile into equities: BofA https://t.co/qz8VNUK6ym pic.twitter.com/QQZXHDtzRb — Reuters (@Reuters) March 12, 2021

Optimistische ceo's

Het gaat goed komen met de economie. Die gaat de komende twaalf maanden groeien, zo menen althans de bestuursvoorzitters van diverse grote bedrijven. De meesten verwachten dat ook de omzet van hun eigen bedrijf gaat groeien. Volgens een even optimistische Rabobank verkeert de Nederlandse economie eind dit jaar al op pre-corona-niveau.

Hoe rijker, hoe meer vaccins

More than 334 million doses have been administered across 121 countries, according to data collected by Bloomberg.



?? The biggest vaccination campaign in history, tracked in interactive charts ?? https://t.co/RpuBtUD6Ox — Bloomberg Markets (@markets) March 12, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets.

"Op voorkennis zit je niet te wachten"

Grote institutionele beleggers krijgen regelmatig de kans ceo's een uurtje los van andere analisten te spreken. Dat levert waardevolle kennis op, zonder dat daarbij gelijk aan voorkennis moet worden gedacht.

Spreiding loont weer

Ben Carlson: "Yes, diversification means always having to say you’re sorry about something in your portfolio. But spreading your bets among different parts of the stock market takes away the extremes. And while those extremes can include amazing gains, as we’ve seen in tech stocks for the past 10+ years, they can also include amazing losses." Een must read.

Wat willen de partijen?

Welke fiscale wijzigingen willen de zeven grootste Nederlandse politieke partijen doorvoeren? Wat zijn de plannen wat betreft pensioenen, de financiële markten en de eigen woning? Belegger.nl zocht het uit.