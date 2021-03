Must read: De belangrijkste crypto's

Must read

Plus: Klimaatverandering is risico én kans, beeld van Italië klopt niet, oplopen staatsschuld geen probleem, en meer.

Beleggers, houd rekening met klimaatverandering

De coronacrisis vraagt nu nog alle aandacht, maar beleggers doen er volgens Schroders en PGIM verstandig aan oog te hebben voor de impact van klimaatverandering. Wat is die impact?

Nu nog lager

Tina heeft het feestje nog niet verlaten. De echte rentes (rente minus inflatie) zijn pas echt laag.

Wat zeggen assetmanagers?

Optimix vreest het einde van het positieve aandelenklimaat niet. Volgens Natixis IM is huidige inflatie-angst overdreven. DWS heeft een voorkeur voor Nederlands vastgoed.

Roken duurzaam?

Tabaksproducenten krijgen regelmatig hoge ESG-scores. Verwarrend vindt Aegon AM. Beleggers die duurzaam willen zijn, hebben duidelijk meer filters nodig.

Geld uitgeven is voor sommigen een opgave



‘Give while you live’: Jeff Bezos is giving himself a decade to spend $10 billion — and battle climate change https://t.co/01UnRAb9gz — MarketWatch (@MarketWatch) March 11, 2021

Nederlands beeld van Italië klopt niet

Het economisch bureau van Rabobank heeft alvast het takenlijstje van de nieuwe Italiaanse premier Draghi opgesteld.



Goed artikel over de Italiaanse economie. Een aantal hardnekkige mythes onderuit gehaald. https://t.co/8LrVO8Q4jv — Angelo van Schaik (@OlandeseRoma) March 10, 2021

Vaarwel greenwashing

Gisteren traden dan eindelijk de Europese richtlijnen voor duurzaam beleggen SFDR in werking. Wat behelst dat? De AFM legt uit.

Echt goed leren beleggen,

is onderwerpen bestuderen die niets met beleggen te maken hebben. Goed en leuk verhaal.

De 10 grootste cryptomunten

Bitcoin is niet de enige cryptomunt waarin u kunt investeren. Er zijn honderden virtuele munten in omloop, en een kerngroep van 20 valuta's die gezamenlijk zo’n 99% van de totale markt vertegenwoordigen. Wat zijn de verschillen?

De comeback van value,

valt best tegen. Het zijn vooral kleine aandelen die recent sterk zijn gestegen.

Nederlandse staatsschuld is geen probleem

"Bezuinigen is voorlopig niet aan de orde; alle partijen kiezen ervoor om de economie uit de Covid-19-recessie te stimuleren door middel van een expansief fiscaal beleid. Voor alle partijen geldt dan ook dat de overheidsinkomsten niet genoeg toenemen om te compenseren voor de toename in overheidsuitgaven, met als gevolg een aanhoudend overheidstekort." Daar hoeft niemand van wakker te liggen. Lees de heldere analyse van ABN AMRO.

Kenmerk beurseuforie

SEC waarschuwt voor risico's SPAC's. IEXProfs schreef er ook al over.

Beleggers hebben er duidelijk zin in

Risk Appetite Index from @GoldmanSachs continuing to climb after surging from depths of crisis lows @SoberLook pic.twitter.com/bmOINRK2Sq — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) March 10, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets.

Rijkdom Warren Buffett bereikt nieuwe mijlpaal

1 op 16 MKB-bedrijven gaat failliet

Onderzoekers van Experian, een informatieleverancier voor het leveren van data en analytische instrumenten, hebben de impact van de coronacrisis op de kredietscores en het aantal faillissementen bij mkb-bedrijven onder de loep genomen. Experian verwacht dat de kredietwaardigheid van bedrijven de komende kwartalen zal afnemen, wanneer de betaalpauzes en steunprogramma’s vanuit de overheid wegvallen. U mag een keer raden welke sectoren straks bloedrood kleuren.

Het nieuwe werken