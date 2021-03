Must read: Beursbubbels zijn nodig

Must read

IEX Fonds 40: massale valpartij

Slechts een handjevol fondsen weet te ontkomen aan het rentegeweld en de techdip. Year-to-date handhaaft de IEX Fonds 40 wel een plusje.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets.

SFDR helpt Europese duurzame beleggingen

Nieuwe Europse regelgeving (SFDR) die bepaalt hoe duurzaam Europese fondsen zijn, gaat vandaag van kracht. Volgens BlackRock zal dat de duurzame beleggingstrend flink vooruit helpen.

Sterke comeback Europese banken

Hogere rentes, hogere koersen. Gooit de ECB morgen roet in het eten?

Eurozone banks are showing life after 15 rough years. Will the ECB snuff out the rally? https://t.co/5JkctQFmes pic.twitter.com/RHFh49K8aK — Steve Goldstein (@MKTWgoldstein) March 10, 2021

Nieuwsblog: Wat zeggen assetmanagers?

Volgens Natixis IM is inflatie-angst overdreven. Voor DWS is Nederlands vastgoed favoriet.

Hebben Chinese aandelen het beste gehad?

Blokland’s daily sketch: China back on the risk radar https://t.co/qwcQpLGYlG pic.twitter.com/HTORmKPTrX — Robeco Asset Management (@Robeco) March 10, 2021

Beursbubbels zijn nodig

"Zonder financiële luchtbellen zouden vele technologische innovaties nimmer hebben plaatsgevonden." Goede column van Jan-Willem Nijkamp.

Diversiteit verbetert rendement

Beleggingsteams die bestaan uit verschillende soorten mensen met verschillende ideeën doen hte duidelijk beter, toont onderzoek aan.

Voor dividend moet je in Spanje wezen

Spain offers the highest equity dividend yield relative to its five-year bond yield pic.twitter.com/H78T7VFENV — MacroMarketsDaily Newsletter (@macro_daily) March 10, 2021

Beurscrisis versnelt groei ETF-markt

Het internet, lage kosten en transparantie hebben ETF's populair gemaakt. Een goede crisis is een extra boost. Detlef Glow: "Het internet heeft op de fondsenindustrie een net zo disruptieve impact als op andere sectoren, zoals online-winkelen en online-bankieren. Het vervelende is dat er nog heel veel mensen zijn die zich daar onvoldoende bewust van zijn."

Hypotheekmarkt herpakt zich

De hypotheekmarkt in Nederland herpakt zich na drie kwartalen van daling en een lichte stijging vorig kwartaal. Het marktaandeel van banken is gestegen met 5% naar 56,6%. Daarbij is Rabobank de grootste hypotheekverstrekker, gevolgd door ING en ABN Amro.

Extra beursstimulantia op komst

Amerikanen krijgen binnenkort 1400 p.p. overgemaakt. Een deel daarvan gaat naar de beurs, zo verwacht Reuters.

"Verwar lage volatiliteit niet met laag risico"

Hoe richt je optimaal een mixfonds in?