Must read: Buy the dip

Must read

Het grote afschuiven

Iedereen betaalt mee aan de coronacrisis, behalve de aandeelhouder. Bijzonder sterke column van Marcel Tak.

"Werken in de bouw was erger"

Hoe staat het met genderdiversiteit in de beleggingsindustrie? Wat is de betekenis ervan in beleggingsprocessen? Drie vrouwelijke beleggers delen ter ere van Internationale Vrouwendag hun ideeën en ervaringen.

Martine Hafkamp: Buy the dip

Want structureel hogere inflatie komt er niet. Bovendien houden de centrale banken, als ze willen, de rentes wel laag. Hier is het verhaal.

De dollar is nog niet klaar met stijgen?

Everybody is short the US dollar!



And this could lead to further strengthening of the #USD Today's sketch: https://t.co/I0sxCwlbbc



If you wish to receive my Daily Sketch by mail, please sign up here https://t.co/47UkUxDLoC pic.twitter.com/1juXbR406r — jeroen blokland (@jsblokland) March 9, 2021

Vaccinatiesnelheid bepaalt

ABN AMRO: Eurozone dreigt aansluiting te verliezen. Zeer uitgebreide outlook van de wereldeconomie met extra andacht voor Europa.

Opraapkandidaat?

Clean energy is even niet meer het lievelingetje van beleggers. Na 140% outperformance in 2020. pic.twitter.com/tIiwHH4VxA — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 9, 2021

Goud verliest glans

En opeens wil niemand meer goud. Wat is er aan de hand?

Doen! Private debt in de modelportefeuille

Volgens BNP Paribas AM vormen private obligatieleningen een welkome aanvulling voor een modelportefeuille. Het verbetert namelijk de diversificatie en vermindert de volatiliteit.

De nieuwste beleggingsconsensus

Welke aandelenregio is het meest favoriet onder professionele beleggers? Een aanwijzing: het is ver en divers.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. Er is de afgelopen week veel winst verspeeld.

Musk niet langer de rijkste

Tesla verloor afgelopen paar weken 35% van zijn beurswaarde. Het populaire aandeel volgt ook niet langer de koers van bitcoin. Reuters bericht.

Het grote pensioendebat

Hoe denken de partijen over het toekomstig pensioenstelsel? Het brede geraamte ligt er, maar er is nog ruimte voor invulling van de vele details. RTL Z heeft de standpunten naast elkaar gelegd.