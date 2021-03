Must read: Goud doet niet mee

Must read

Duurzame winst met traditionele nuts- en oliebedrijven

2020 was een topjaar voor hernieuwbare energie-aandelen, maar dit jaar zouden investeerders volgens Thomas van der Meij van Kempen Capital meer naar de bredere energiesector moeten kijken voor groene kansen.

Goud gaat geheel eigen gang

Genoeg redenen voor goud om flink duurder te worden, maar het tegendeel is waar. "I guess time will tell if gold is broken, or if it’s merely catching its breath. Either way, you can’t help but notice how unusual this recent decline is given the fact that gold didn’t work when everything said that it should." Michael Batnick zoekt naar verklaringen voor de zwakke gang van goudzaken.

Hoe rijker, hoe groener

Nederland blijft wel flink achter.

These Are The 'Greenest' Countries In The World https://t.co/MIkKLdbEuL — zerohedge (@zerohedge) March 8, 2021

Terug naar het oude normaal

Martine Hafkamp over de stijgende rentes. "Er leek een nieuwe generatie op te groeien zonder te weten wat dat nu eigenlijk inhoudt, rente. Maar zie daar, sinds een paar maanden loopt de rente, met name in de Verenigde Staten, op. We zijn nog lang niet op niveaus aanbeland waar je je als belegger heel druk om moet maken. Het is immers meer een terugkeer naar het prepandemie-niveau. Net als de aandelenmarkten keert ook de rente terug naar het ‘oude normaal’." Goede column.

Het gaat hard met de Amerikaanse rente

Bond turmoil continues w/US 10y yields jump to almost 1.6% as the $1.9tn US fiscal package alongside robust Chinese trade data fuel inflation fears. pic.twitter.com/T5CEZb4N5g — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 8, 2021

Covid-19 liveblog: ECB hint op ingrijpen

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Robeco rekent op ingrijpen ECB, Amundi pleit voor waarde-aandelen, BlackRock zet staatsobligaties op verkoop, Amundi zoekt inflatiebescherming, ABN AMRO en BlackRock gaan voor cyclische aandelen, en meer opinies.

Wat beslist de ECB deze week?

Reuters weegt de mogelijkheden. De ECB moet volgens de nieuwsorganisatie antwoord geven op 5 vragen.

Hoezo worden chipbedrijven ook verkocht?

Semiconductor shortage a boon for chipmakers like Micron: veteran tech investor https://t.co/JZJ7QztzD2 by @juleshyman pic.twitter.com/bRAwk0zwfU — Yahoo Finance (@YahooFinance) March 7, 2021

China laat economische groeidoelen los

Dat is helemaal niet verkeerd, want het verhoogt de flexibliteit van beleidsmakers om problemen te lijf te gaan, aldus Reuters.

Chinese aandelen liggen er ook niet langer lekker bij

Chinese stocks are down 14% from their peak mid February!#China pic.twitter.com/HcpJDIQG1d — jeroen blokland (@jsblokland) March 8, 2021

Economie is makkelijke dingen moeilijk maken

John Tamny: "Money isn’t complicated. Economists just make it so. Neither is inflation. It’s a policy choice. So is cessation of inflation. The shame is that what’s so basic isn’t acknowledged by economists."

Economics: The Art Of Complicating What Is Incredibly Simple https://t.co/uoGVOfC7Jj — Forbes (@Forbes) March 8, 2021

Even voorstellen

De beste belegger aller tijden, volgens Barry Ritholz.

Jong en onervaren wint het soms van oud en wijs

Jonge fondsmanagers missen weliswaar ervaring, maar begrijpen moderne trends beter dan hun oudere collega's. Dat is waardevolle kennis.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets.