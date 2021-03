Must read: Vergeet ook de olieprijs niet

Must read

Help! De rente stijgt

Nu obligatiebeleggers ernstig rekening houden met het einde van het royale monetaire beleid dreigt de ontsporing van de obligatiemarkt. Dat zal ook aandelenbeleggers raken, waarschuwt Hendrik Tuch in een diepgaande maar duidelijke column.

Covid-19 liveblog: Schrijf waarde-aandelen niet af

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Amundi pleit voor waarde-aandelen, BlackRock zet staatsobligaties op verkoop, Amundi zoekt inflatiebescherming, ABN AMRO en BlackRock gaan voor cyclische aandelen, Robeco rekent op stijging grondstoffenprijzen, en meer opinies.

De grote rotatie van groei naar waarde is begonnen?

Waarom groeiaandelen toch echt een stapje terug moeten doen.

Over the last 20 years the #momentum factor is +675% & the #value factor +241%.#Momentum is starting to see pressure relative to #value, but with this magnitude of dispersion, there is likely further relative compression to come.@conorsen @hmeisler @allstarcharts @FactSet pic.twitter.com/6yauPKlOqk — Matthew Miskin, CFA (@matthew_miskin) March 4, 2021

Nu diversifiëren met EM-bonds

State Street Global Advisors meent dat beleggers EM-obligaties niet langer kunnen negeren. Daar is de markt te belangrijk voor en de voordelen te groot.

Vermogensbeheerders weten zich geen raad met crypto's

“Not allowing the purchase of crypto is something that’s frustrating to many advisors, but it’s such a volatile asset that many investors end up doing it on their own,” said Jimmy Lee, chief executive of the Wealth Consulting Group." Hier is het hele verhaal van Reuters.

"Pas op voor aandelentips op sociale media"

Steeds meer onervaren particulieren beleggen. Wat wordt de Europese GameStop?

Nog een keer: Waarde en prijs zijn verschillende zaken

Stock Value vs. Price: What’s the Difference? https://t.co/yj5zxCYk5o — Eelco Ubbels RBA (@eelcoubbels) March 5, 2021

The Matrix wijst de weg

Heerlijk verhaal waarin de financiële markten naast de film The Matrix wordt gelegd. Eind van het liedje is een modelportefeuille die bestaat uit 20% MSCI World, 20% smallcaps value, 20% lange termijn obligaties, 20% korte termijn obligaties en 20% goud en die alle stormen moet overleven en ook nog eens goed geld oplevert.

Stomme bubbelpraatjes

Beleggers hebben niets aan de voortgaande bubbeldiscussie. Het gaat om iets heel anders.

OPEC doet nog even niets

Dus de olieprijs stijgt volgens Reuters verder. Het oliekartel wil eerst weten of de wereldeconomie ook echt aantrekt. Brent nadert inmiddels 70 dollar de vat, en dat heeft zijn effect op de inflatie. Hier de analyse van Bloomberg:

OPEC+ agreed to hold output steady in April, while Saudi Arabia said that it will maintain its 1 million barrel-a-day voluntary production cut https://t.co/rKt3WWsks9#OOTT — Helen Robertson (@HelenCRobertson) March 5, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets. De nieuwste sell-off op de obligatie- en aandelenmarkten hakt er stevig in.

Toeslagenschandaal blijkt nog veel groter

De omstreden werkwijze van de Belastingdienst is veel eerder begonnen dan tot nu toe bekend. Dat blijkt uit duizenden vertrouwelijke documenten van de afdeling Toeslagen die RTL Nieuws in handen kreeg. Schokkend verhaal.