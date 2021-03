Must read: Beurs kiest nieuwe richting

Must read

ViX-cyclus geeft een duidelijk koopsignaal af

Renco van Schie van Valuedge volgt nauwgezet de ontwikkeling van de ViX-index, ook wel bekend als de angstgraadmeter. Wat hij nu ziet, sterkt hem om positief te blijven over aandelen.

De grote rotatie is gekomen

US #Value has outperformed #Growth by more than 9% since the start of February! pic.twitter.com/4g3iqrqRiI — jeroen blokland (@jsblokland) March 3, 2021

Obligatiebeleggers gaan nog meer pijn lijden

Ook beleggingsadviseur Cullen Roche verwacht dat de economie zich na corona razendsnel zal herstellen. De vraaguitval van 2020 heeft weinig langetermijneffecten. Voor aandelen is dat gunstig, maar obligatiehouders zullen afzien. Reuters heeft er ook een verhaal over, waarbij de horizon heel wat korter is. Wat doet Powell?

De duidelijke relatie tussen inflatie en de koperprijs

Have you seen copper/gold ratio lately?

Despite latest run in bond yields, this ratio says it ain't over yet. pic.twitter.com/a18dUWfPIy — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 3, 2021

Jeroen Blokland ziet wel wat in een (verdere) upswing van grondstoffenprijzen

Belegger, wees eigenzinnig!

Want als je de meute volgt, dan leidt dat niet automatisch tot de beste beslissingen. Integendeel! Het een en ander wordt gestaafd met onderzoek. Uiteindelijk moeten die paar aandelen worden gevonden die een hele index omhoog jagen.

+6% tot 10%

Dat moeten opkomende marktenobligaties (EMD) in harde valuta dit jaar volgens NN IP wel kunnen opleveren. Gemeten in dollar.

EMD hard currency experienced significant volatility in 2020. For 2021, we expect high yield to recover some of its lost ground as regional divergence continues. Leo Hu and Onursal Kilic provide our full outlook: https://t.co/ulVzcIGJvn#emd #hardcurrency #outlook — NNInvestmentPartners (@NNIP) February 8, 2021

Economen past bescheidenheid

Nora Neuteboom: "Maar een feit is dat de wereld te complex is om volledig te vatten in statistische relaties. Nog een feit: modellen geven ons nu nog minder dan tijdens 'normale' tijden houvast." Leuke column.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Zoals het succesvolle JP Morgan US Technology Fund. Of het fonds East Capital Global Frontier Markets.

In het kader van de vervuiler betaalt

Pas op met hevige CO2-uitstoters

Carbon prices need to rise more than 600% to rein in global warming, @WoodMackenzie says https://t.co/llwN8oskrF via @SStapczynski — Helen Robertson (@HelenCRobertson) March 4, 2021

Banken nemen duurzaamheid serieuzer

Uit onderzoek van Mazars blijkt dat banken duurzaamheid en ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) steeds serieuzer nemen, een ontwikkeling die ook vanuit financieel oogpunt noodzakelijk is. Zoals: