Must read: De brief van Warren

Plus: the case voor grondstoffen, ECB praat euro omlaag, wel of geen inflatie-angst, biotech heeft het beste gehad, en meer.

Grondstoffen in de lift

Met grondstoffen is het tegenwoordig kopen of houden. Wat zijn de argumenten om in een nieuwe supercycle te geloven? Eelco Ubbels van Alpha Research pluisde de rapporten van 62 assetmanagers door.

Private equitymarkt: Nu nog heter

Het kan niet op. Corona heeft niet kunnen verhinderen dat de private-equitymarkt in 2020 verder vooruit denderde. Leverage was geen probleem. Hoge waarderingen ook niet. 2021 belooft volgens Bain & Company pas echt een spectaculair jaar te worden. Als dat maar goed gaat.

ECB praat waarde euro omlaag

BREAKING! The #EURUSD falls below 1.20. Important factor the #ECB has been very vocal: if (real) #yields rise too much and/or fast they will act. pic.twitter.com/IrlvaVXrtK — jeroen blokland (@jsblokland) March 2, 2021

Covid-19 liveblog: Grote obligatiezorgen

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Amundi zoekt inflatiebescherming, ABN AMRO en BlackRock gaan (ook) voor cyclische aandelen, M&G zoekt het in EMD, Robeco rekent op stijging grondstoffenprijzen, en meer opinies.

Inflatie-angst terecht?

Martine Hafkamp schrijft van niet.

The surge in US inflation expectations continues unabated, now at its highest level in over 8 years (2.40%)... pic.twitter.com/Zq7HKpa9qY — Charlie Bilello (@charliebilello) March 1, 2021

De nieuwste brief van Buffett: De tien belangrijkste punten

Elk jaar schijft Warren Buffet de aandeelhouders van Berkshire Hathaway. Wat stond er ditmaal in? Natuurlijk dat de VS het beloofde beleggingsland blijft, beursbubbels altijd knappen en dat Berkshire nog altijd zwaar ondergewaardeerd is. Lees hier de hele brief.

"In relative terms, they've looked cheap and he is absolutely right to do what he's done," @elerianm says about Warren Buffett's stock buyback. Watch him discuss Buffett's 2021 annual letter and fears over rising inflation. https://t.co/LKw1gm7iUX pic.twitter.com/dl7ezCenci — CNBC (@CNBC) March 1, 2021

Volgende generaties hebben geen last van stijging staatsschuld

Big Government is in. Vrijwel alle partijen willen meer uitgeven en de staatsschuld verder laten oplopen. De rekening is voor latere generaties, stelt het CPB, dat de verkiezingsprogramma's heeft doorgerekend. Met de huidige renteniveaus is dat voorlopig geen enkel probleem. Wat er wel toe doet zijn de beleidskeuzes voor de lange termijn. Vooral D66 en de SP maken het volgens RTL Z financieel nogal bont.

Invesco gematigd positief over biotech

Biotech was de afgelopen 35 jaar een absolute winner. De komende decennia wordt het voor beleggers een stuk lastiger geld te verdienen. Oplopende rentes en ethische discussies staan hoge rendementen in de weg.

Zijn hogere rentes echt slecht voor groeibedrijven?

Stijgende rentes gingen de laatste week hand in hand met dalende techkoersen. Dat is volgens Michael Batnick niet helemaal terecht. Niet-techbedrijven met veel schulden moeten pas echt oppassen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille. Na een stevige start zijn de rendementen stevig teruggevallen. Oplopende rentes en dalende techpopulariteit deden de portefeuilles pijn.

Faillissementsgolf verwacht

Uit een vervolgstudie van PwC in samenwerking met Het Financieele Dagblad en de Universiteit Leiden komt een zorgelijk beeld naar voren. Een van de conclusies uit dat rapport, getiteld Bijzonder Beheer Barometer, is dat de belastingschuld van ondernemingen, als gevolg van uitstel van betalingen, steeds hoger wordt. Hebben de banken wel genoeg opzij gezet?

Woningtekort blijft

Het woningtekort wordt in de komende kabinetsperiode niet opgelost. Tot die conclusie komt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) na bestudering van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Dat is goed nieuws voor huizenbezitters en slecht nieuws voor starters. Bouwers zullen waarschijnlijk ook niet blij zijn met de programma's.