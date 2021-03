Must read: Nederlandse economie in de rebound

Must read

Frontier markets: Meer groei, minder volatiliteit

Het fonds East Capital Global Frontier Markets is dit jaar opgenomen in de actieve modelportefeuille IEX Fonds 40. Wat doet het fonds zo goed? Wat maakt het kansrijk? Rob Stallinga videobelde Peter Hakansson, sinds 2014 verantwoordelijk voor dit Zweedse fonds.

Vergeet de opkomende markten ook niet

Vijf redenen waarom wij verwachten dat het groeiverschil tussen opkomende markten en ontwikkelde markten dit jaar groter wordt, lees het artikel van onze hoofdeconoom Patrick Zweifel. https://t.co/pOlH2PeCr7 pic.twitter.com/FDdKQd30CP — Pictet Asset Management Nederland (@PictetAM_NL) February 5, 2021

Nederland heeft het goed gedaan

Maar ook: De klap moet nog komen. Lees de nieuwste economische ramingen van ABN AMRO. Het is een uitgebreid en duidelijk verhaal.

Na een krimp van 3,8% in 2020 verwachten wij een bbp-groei van 2,1% in 2021 en 4% in 2022. Zodra de economie weer open kan en het steunpakket wordt afgebouwd, zullen de littekens van de crisis zichtbaar worden .... Lees meer....https://t.co/avOlTjFoUT pic.twitter.com/RsoKK8GZyU — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) March 1, 2021

Covid-19 liveblog: Inflatiebescherming gevraagd

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Amundi zoekt inflatiebescherming, ABN AMRO en BlackRock gaan (ook) voor cyclische aandelen, M&G zoekt het in EMD, Robeco rekent op stijging grondstoffenprijzen, en meer opinies.

Met Lyxor beleggen voor Parijs

"Last month we launched our new COtool, which allows you to see how more than 150 Lyxor ETFs align with the temperature goals of the Paris Agreement."

Wel of geen grondstoffensupercycle?



Nee, Big Tech verkeert niet in de problemen

De Amerikaanse Big Tech-bedrijven liggen onder vuur vanwege hun marktmacht. Toch hoeven aandeelhouders zich geen zorgen te maken. Zelfs het meest slechte scenario van opsplitsing hoeft geen slecht nieuws te zijn volgens Capital Group.

A brave new World

Martine Hafkamp: "Beleggers; maak u op voor een andere wereld." Hoezo? Hier is de column.

Geen paniek! (Of toch wel?)

Stijgende obligatierentes hoeven helemaal niet slecht te zijn voor aandelen, schrijft Ben Carlson. Lipper Refinitiv denkt daar toch wel iets anders over.

Dr. market is niet gek

Weer eens een oude modelletje opgezocht van wat e MSCI Europe zou moeten staan. Input is simpel de verwachte winst, de rente (Franse in dit geval ) en een standaard risicopremie. Snelle conclusie Europese beurs is niet te duur, maar ook niet te goedkoop pic.twitter.com/bBLK6vsJ4w — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 27, 2021

Deed u het dit jaar beter of slechter dan de brede markt?

Na twee maandjes beursgedruis zien wereldwijd scores in eigen valuta en zonder herbelegd dividend er zo uit. Meest opvallend: VS technologie (#Nasdaq100) staat vlak, waar mid caps (#Russell2000) en chippers (#SOX) vliegen. #AEX ligt ook goed pic.twitter.com/6dosy13qrZ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 28, 2021

"Investing is simple but not easy"

Voorbeeld van een eenvoudig te construeren en succesvolle beleggingsportefeuille.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

Wat is een betere wereld?