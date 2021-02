Must read: Inflatie-angst sloopt beursvertrouwen

Must read

Plus: Dr. Koper wijst de weg, houd op over inflatie Weimar, tech heeft last van rentestijging, Tesla en bitcoin zijn een paartje, en meer.

Dr. Koper wijst de weg

Ook monetair Edin Mujagic rekent op een fors economisch herstel dit jaar. Verschillende indicatoren wijzen daarop. Er dreigt zelf oververhitting. Inflatie gaat dus spiken?

Bang voor een correctie? No worry!

Michael Batnick: "If the stock market had a mantra, it would be “buy the dip.”"

Covid-19 liveblog: Inflatiebescherming gevraagd

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Amundi zoekt inflatiebescherming, ABN AMRO en BlackRock gaan (ook) voor cyclische aandelen, M&G is positief over EMD, Robeco rekent op stijging grondstoffenprijzen, en meer opinies.

Corné is niet bang voor inflatie

De @BNR podcast staat weer online.

Moet u bang zijn voor inflatie in 2020? https://t.co/i49hqoaOjs — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 26, 2021

Never go full Weimar

Verwijzingen naar de hyperinflatie van Weimar slaan volgens Ben Carlson echt helemaal nergens op.

Geen Franse lockdown?

Different from other European nations, France has not reinstated a lockdown in the first quarter. Consequently, we do not expect the French economy to contract in the first quarter. For 2021 we expect the French economy to grow by 5.8%. #RaboResearch https://t.co/bpNABrQxqd — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) February 26, 2021

Ondertussen in Zwitserland

The Swiss economy grew at the end of 2020 on buoyant industry https://t.co/Scatq3IhNu via @cbSwiss pic.twitter.com/6w9O8KLjA6 — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) February 26, 2021

Is de rek uit techaandelen?

RTL Z: "Logisch dat beleggers naar andere aandelen sprinten." Ook Amerikaanse hedgefondsen maken zich zorgen over een chaotische vlucht uit tot voor kort populaire fondsen.

“Ik zat er compleet naast”

John Redeker van Morningstar zoekt naar redenen waarom hij er vorig jaar zo naast zat met zijn voorspelling van een langdurende bearmarkt. Denkend aan de toekomst houdt hij voet bij stuk. "Het ziet er niet best uit."

Samen uit, samen thuis

Tesla en bitcoin zijn een paartje.

Banken zeggen vaker nee

Dus alternatieve financieringen nemen vlucht.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

