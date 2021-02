Must read: Dat was de techrally?

Must read

Plus: Eerlijk pensioendelen is niet eenvoudig, obligatiemarkt in ban van sterk stijgende rentes, koop Europese aandelen, en meer.

Nieuw pensioencontract: Wat is de beste toedelingsmethode?

De grote uitdaging van het nieuwe pensioencontract is de evenwichtige verdeling van het rendement over de deelnemers. Pensioenfondsen hebben inmiddels de keuze uit twee toedelingsmethoden, die beide hun voordelen en nadelen hebben. Welke methode zou pensioenexpert Marcel Kruse kiezen?

Covid-19 liveblog: Banken op koop

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? ABN AMRO en BlackRock gaan voor cyclische aandelen, Kempen verwacht aandelendruk, ING is niet bang voor stijgende rentes, M&G zoekt het in EMD, Robeco rekent op stijging grondstoffenprijzen, en meer opinies.

Dat was de techrally?

Techbedrijven presteerden het afgelopen jaar fantastisch op de beurs. Maar de afgelopen anderhalve week lijkt er de klad in te zitten. Is dat de voorbode voor een omslag? RTL Z bericht.

What ever it takes

ECB zal er alles aan doen om de rentes nog voor lange tijd laag te houden, meldt Reuters. Of dat gaat lukken?

Aandelen op hoogste punt en rente idem dito (zie laatste kolom). Dat is een combinatie die je niet vaak ziet. En die meestal ook een beperkte levensduur heeft. pic.twitter.com/vDdH9i5hnY — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 25, 2021

In de obligatiemarkt vallen tegenwoordig harde klappen

En de rentes zijn waarschijnlijk nog niet klaar met stijgen.

The #copper - #gold ratio, an indicator for future economic growth, suggests bond yields could rise al lot more from here. (chart by @pvanderwelle) pic.twitter.com/tUJFdw6vWG — jeroen blokland (@jsblokland) February 24, 2021

Chinese beurs blijft een must go

China kent de komende jaren enkele grote uitdagingen, maar de groeivooruitzichten zijn en blijven geweldig. Voor een langetermijnbelegger levert dat volgens BMO GAM veel kansen op.

De case voor Europese aandelen

Europese aandelen zitten al jaren in het verdomhoekje. Maar volgens JPMorgan Asset Management bieden Europese aandelen - vaak goedkoper dan Amerikaanse - beleggers juist mooie kansen voor de toekomst. Het Amerikaanse beleggingshuis ziet vier triggers die Europese aandelen hoger zetten.

Stop het gokken met aandelen

Charlie Munger (de rechterhand van Buffett) vindt dat 'gratis' handelen op de beurs moeten worden verboden.

Stijgende rentes, dus dalende goudprijs

Gold heads for second monthly loss as rising yields curb demand https://t.co/A79G1CQRqg — Bloomberg Markets (@markets) February 25, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

“We worden in feite betaald om niets te doen”

Freddy Forger (45), een van de partners binnen Stoic, heeft een opmerkelijke transformatie doorgemaakt van zeer actieve beurshandelaar tot een ultra-passieve vermogensbeheerder. Met Stoic wil Forger de markt voor vermogensbeheer openbreken. “Actief handelen is nauwelijks nog te doen, omdat alle informatie binnen een nanoseconde beschikbaar is voor iedereen.”