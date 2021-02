Must read: Buffettindicator voorspelt narigheid

Must read

Dividend kan dit jaar met 5% omhoog

De coronacrisis veroorzaakte vorig jaar wereldwijd voor 220 miljard dollar aan dividendverlagingen, maar de daling was volgens James Henderson Investors minder groot dan gevreesd. Waar zat de ergste pijn? Hoe gaat het verder?

Covid-19 liveblog: Koop cyclische aandelen

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Kempen verwacht aandelendruk, ING is niet bang voor stijgende rentes, T. Rowe Price en Kempen gaan voor risk-on, M&G zoekt het in EMD, Robeco rekent op stijging grondstoffenprijzen, en meer opinies.

Gigantische stijging wereldschulden

Vooral Frankrijk, Spanje en Griekenland hebben de schulden vorig jaar enorm laten oplopen. Krijgt dat nog een staartje? De Nederlandse financiën zijn relatief goed op orde gebleven.

ICYMI! In 2020, global #debt rose by an incredible USD 24 trillion to USD 281 trillion, or 355% of global #GDP! source @IIF pic.twitter.com/boLj3YcIB4 — jeroen blokland (@jsblokland) February 23, 2021

Dat was de onafhankelijkheid van de Fed

Jan-Willem Nijkamp: "De wereld is onder leiding van de Verenigde Staten begonnen aan een gewaagd experiment. De theorieën van Keynes worden overal weer afgestoft. Beleggers maak u op voor een andere wereld." Goede column.

De Buffett-indicator staat op recordhoogte

Moeten we ons zorgen gaan maken over een beurscrash?

Wie is er bang voor inflatie?

Citywire vroeg acht beleggingsanalisten naar hun inflatieverwachting. De meningen zijn uiteraard verdeeld, maar de portefeuille inrichten op basis van meer inflatie en oplopende rentes, lijkt raadzaam.

De illiquiditeitspremie bestaat niet

Dat is wat (ETF-aanhanger) Larry Swedroe betoogt op basis van onderzoek. Is de stelling correct, dan is het voor beleggers zaak illiquide beleggingen zo veel mogelijk te mijden.

Werkt u met een beleggingsframework?

Dat is wel verstandig. Anand Sridharan schrijft hierover en dat is een even diepgaand als helder verhaal.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

De grondstoffenrally moest wel komen

The macro opportunity of a lifetime.



The value proposition for buying commodities and selling stocks has never been so pronounced. pic.twitter.com/KPV3BenRtP — Otavio (Tavi) Costa (@TaviCosta) February 22, 2021

KLM staat boven alles

Geen Nederlands bedrijf heeft zoveel coronasteun ontvangen als KLM. De rekening voor alle overheidsbijdragen tot dusver beloopt misschien wel 5 miljard euro. Het einde is nog niet in zicht. RTL Z maakte er een beeldreportage over.

Watertekort nekt chipindustrie

Taiwan heeft een ernstig waterprobleem en dat merkt de wereld, schrijft Reuters.

Uit de Randstad

Maar is goedkoper wonen ook leuker wonen?