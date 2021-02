Must read: Grondstoffenbonanza nekt beurs

Must read

Plus: Vreemdste crisis aller tijden, beursverliezers renderen uiteindelijk beter, dollar kan naar 1,15, succes low-vol-strategie is voorbij, en nog veel meer.

Vreemdste crisis aller tijden

De huidige crisis wordt door overheden bestreden door enorme schulden aan te gaan. Aanhanger van de Moderne Monetaire Theorie vinden dat geen enkel probleem. Onze columnist Marcel Tak denkt daar heel anders over. "Gratis geld bestaat niet en een inflatieloze omgeving voor lange termijn is een illusie."

Echt succesvolle beleggers volgen de anti-momentumstrategie

Onderzoek van Morningstar wijst uit dat de minst geliefde fondscategorieën uiteindelijk het beste scoren. Europese en waarde-aandelen vragen om opgeraapt te worden.

Covid-19 liveblog: Belegger vreest opleving economie

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Kempen verwacht aandelendruk, ING is niet bang voor stijgende rentes, T. Rowe Price en Kempen gaan voor risk-on, M&G zoekt het in EMD, Robeco rekent op stijging grondstoffenprijzen, en meer opinies.

"Europese banken onderschatten impact pandemie"

Moet de grote klap voor de banken nog komen, of hebben zij het ergste al gehad? Daar denken banken en toezichthouders heel verschillend over.

Dollar naar 1,15

Dat is de nieuwste raming van ABN AMRO. Reden? De sterk stijgende Amerikaanse rente.

De low-vol-strategie werkt even niet meer

Heel helder verhaal met dito grafieken van Michael Batnick van The Irrelevant Investor.

Het effect is zichtbaar op de beurs

Bloomberg Commodities Spot Index rises to the highest since 2013 amid inflation concerns. pic.twitter.com/uXfXZIUvbu — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 22, 2021

Olie naar 80 dollar?

Oil prices could hit $80 a barrel this year, according to Socar Trading https://t.co/PUJedwC2hN — Bloomberg Markets (@markets) February 22, 2021

2 miljard dollar salaris in een 1 jaar

Dat is wat de Top 10 grootverdieners in de hedgefondsindustrie volgens Reuters vorig jaar voor zichzelf bij elkaar harkten. Wat doen ze met dat geld?

EM verdient plek in ieders portefeuille

Vijf redenen waarom wij verwachten dat het groeiverschil tussen opkomende markten en ontwikkelde markten dit jaar groter wordt, lees het artikel van onze hoofdeconoom Patrick Zweifel. https://t.co/pOlH2PeCr7 pic.twitter.com/FDdKQd30CP — Pictet Asset Management Nederland (@PictetAM_NL) February 5, 2021

Drie obligatie-uitdagingen vragen uw grote aandacht

Arif Husain, hoofd International Fixed Income van T. Rowe Price, vreest dat obligatiebeleggers de huidige uitdagingen en risico's niet volledig begrijpen.

Rabobank is toeschouwer van de waterstofrevolutie

The momentum for green hydrogen is growing fast. Almost every week, a new initiative is announced somewhere in Europe. #RaboResearch https://t.co/l7vCJuQHoT — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) February 4, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.