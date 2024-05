Slotcall: Wat een saaie beursdag!

De beursdag van donderdag 30 mei is er eentje om snel te vergeten. Er gebeurde nagenoeg niets. Oké, Viverion (-20,95%) en NX Filtration (-16,88%) lieten weer eens heftige koersbewegingen zien, maar deze fondsen zijn klein en speelbal van speculanten. Serieuze beleggers moeten daar vooral van afblijven.

Morgen kan de situatie op de beurzen heel anders zijn. Dan komen er belangrijke inflatiecijfers in Europa en in de VS uit. Vallen ze mee, dan kan dat voor de nodige opluchting zorgen. Centrale banken zouden dan wel eens een meer duifachtige toon kunnen uitslaan. Vallen de inflatiecijfers daarentegen, omdat hogere lonen, hogere huizenprijzen, hogere grondstoffenprijzen en hogere beurskoersen de strijd tegen inflatie frustreren, dan wordt het nog minder waarschijnlijk dat rentes dit jaar flink worden verlaagd.

Ja, de ECB zal volgende week de beleidsrente met een kwartje verlagen maar daarna zal het toch wel lange tijd stil worden. Van de Fed verwacht de markt de komende maanden niets. Vraag is eerder of de Fed dit jaar de rente überhaupt zal verlagen. Er gaan inmiddels ook al zachte stemmetjes op dat de volgende rentestap van de Fed geen verlaging maar een extra verhoging zal zijn.

Enfin, het wordt morgen spannend. Zet de wekker op 14.30 uur, want dan komt de nieuwste en belangrijke Amerikaanse PCE-index uit.

Amerikaanse economie koelt af

De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal minder snel gegroeid dan was verwacht. De groei bedroeg niet 1,6%, maar 1,3% op jaarbasis. Boosdoeners waren vooral lagere detailhandelsverkopen en de lagere vraag naar machines.

Het goede nieuws is dat ook de inflatie in het eerste kwartaal iets naar beneden is bijgesteld: van 3,4% naar 3,3% ten opzichte van een jaar eerder. Dat is nog niet voldoende voor de Fed om een einde te maken aan het huidige monetaire verkrappingsbeleid, maar de richting is in elk geval goed.



Blijven we nog even in de VS: de hoge rentes beginnen nu toch wel enig effect te hebben op de Amerikaanse woningmarkt die net als de Nederlandse tamelijk rood gloeiend is. Maar op jaarbasis daalden de aanstaande Amerikaanse woningverkopen in april met 7,4 procent.

Lawrence Yun van de makelaarsorganisatie houdt goede moed: “Maar de verwachte renteverlaging door de Federal Reserve later dit jaar zou moeten leiden tot betere omstandigheden, met een betere betaalbaarheid en meer aanbod." Renteverlaging?

Europese consument iets minder pessimistisch

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in mei licht verbeterd, maar bleef ruim onder nul. Dit bleek donderdag uit voorlopige cijfers van de Europese Commissie. De index die het vertrouwen weergeeft, verbeterde van -14,7 in april naar -14,3 in mei. Daarmee blijft het vertrouwen onder het langetermijngemiddelde.

De verbetering was vooral te danken aan meer optimisme over de algemene economische situatie en in mindere mate aan een grotere bereidheid om grote aankopen te doen.

Verder is de Europese werkloosheid in maart gedaald van 6,5% naar 6,4%.

Top 3 stijgers en dalers Amsterdam,

Aandelen in het nieuws

ING (+1,23%) stopt met uit zijn retailactiviteiten in Luxemburg en wil enkel nog groot zakelijke klanten bedienen en als vermogensbeheerder aan de slag.

(+1,23%) stopt met uit zijn retailactiviteiten in Luxemburg en wil enkel nog groot zakelijke klanten bedienen en als vermogensbeheerder aan de slag. Terwijl Unilever (+0,74%) dit jaar floreert, beweegt de koers van de Zwitserse concurrent Nestlé dit jaar de andere kant op. IEX-analist Martin Crum kan dat wel begrijpen. Lees zijn analyse.

(+0,74%) dit jaar floreert, beweegt de koers van de Zwitserse concurrent Nestlé dit jaar de andere kant op. IEX-analist Martin Crum kan dat wel begrijpen. Lees zijn analyse. Hoewel ook ArcelorMittal (+3,15%) last heeft van het wereldwijde overaanbod van staal boekt het vandaag weer eens een mooie winst.

(+3,15%) last heeft van het wereldwijde overaanbod van staal boekt het vandaag weer eens een mooie winst. Alfen (+3,93%) heeft een leuke opdracht in Zweden verworven zonder dat er verder financiële cijfers worden genoemd.

(+3,93%) heeft een leuke opdracht in Zweden verworven zonder dat er verder financiële cijfers worden genoemd. Ook Fastned (+3,48%) dat zich bezighoudt met laadpalen koers vandaag ook omhoog.

(+3,48%) dat zich bezighoudt met laadpalen koers vandaag ook omhoog. Just Eat Takeaway (+2,31%) profiteert van een deal met Amazon.

(+2,31%) profiteert van een deal met Amazon. Azerion (0%) kwam vandaag met cijfers. Die maakten duidelijk geen indruk.

(0%) kwam vandaag met cijfers. Die maakten duidelijk geen indruk. De koersbeweging van Vivoryon (-20,95%) is de laatste weken onnavolgbaar. Hebben we ooit eerder zo een heftig stuiterfonds gehad?

(-20,95%) is de laatste weken onnavolgbaar. Hebben we ooit eerder zo een heftig stuiterfonds gehad? Renewi (+1,90) kwam met meevallende cijfers en maakte tevens de verkoop van UK Municipal bekend.

(+1,90) kwam met meevallende cijfers en maakte tevens de verkoop van UK Municipal bekend. IEX-analist Hildo Laman beoordeelt de laatste update van de Belgische investeringsmaatschappij D'Ieteren (+0,50%), die net als vele andere investeringsvehikels met een stevige discount wordt verhandeld.

(+0,50%), die net als vele andere investeringsvehikels met een stevige discount wordt verhandeld. Het ooit zo hippe Amerikaanse softewarebedrijf Salesforce (-20,71) rekent op minder winst en omzet in het tweede kwartaal dan analisten hadden ingeschat en wordt daar hard op afgerekend

(-20,71) rekent op minder winst en omzet in het tweede kwartaal dan analisten hadden ingeschat en wordt daar hard op afgerekend Tesla (0,22%) stijgt licht in een dalende markt omdat het stappen zet in China om daar zelfrijdende auto's rond te laten rijden.

(0,22%) stijgt licht in een dalende markt omdat het stappen zet in China om daar zelfrijdende auto's rond te laten rijden. Nvidia (-0,99%), het aandeel der aandelen, daalt. Is dat de meest opmerkelijke ontwikkeling van vandaag? Het aandeel staat inmiddels wel op 1.137 dollar. Daarmee is de koers ytd meer dan verdubbeld. Op naar de stock split!

Grondstoffenbonanza

Beleggers in grondstoffen hebben lang moeten wachten, maar dit jaar valt alles keurig op zijn plaats. Alles wat zichzelf grondstof mag noemen is dit jaar meer waard geworden. Na de wilde rit van cacao zijn nu de sinaasappelprijzen door het dag gegaan. Na drie jaar van tegenvallende oogsten is er sprake van schaarste. IEX analist Martin Crum schrijft vandaag over de prijsexplosie van agrarische commodities. Hier is het verhaal.

De meeste beleggers merken nog niet zoveel van de effecten van klimaatverandering op hun beleggingsresultaat, maar de situatie in de landbouwsector wereldwijd mag toch wel zorgelijk worden genoemd.

Maar niet alleen landbouwproducten zijn dit jaar in prijs gestegen. Goud (ytd +15%) en zilver (ytd +35%) hebben de wind vol in de rug, ook al zijn de redenen van deze stijging totaal verschillend. Terwijl goud vooral wordt gezien als een prima inflatiehedge en een veilige haven in roerige tijden, is zilver ook vanuit industrieel oogpunt belangrijk. Zo schijnt er voor de productie van zonnepanelen de nodige zilver nodig te zijn. Daarnaast was de prijsverhouding tussen goud en zilver volledig uit het lood. Zilver had nog wat goed te maken.

Dan is er nog de koperprijs, dat dit jaar 20% is gestegen. Wat vertelt dat? Nou, in alle voorspellingen van een nieuwe grondstoffensupercyclus speelt koper de hoofdrol. Nog belangrijker dan een economische opleving van China, dat de vraag naar koper extra stuwt, is de elektrificering van de wereld waar enorme hoeveelheden koper voor nodig zijn. Daarbij wordt de driegende koperschaarste verergerd door problemen aan de aanbodkant. Koperdelvers hebben niet de mogelijkheden om hun productie snel en eenvoudig op te schalen.

Dit alles heeft ertoe geleid dat ytd niet aandelen maar grondstoffen het beste hebben gerendeerd. Dat is toch wel bijzonder.

#Commodities, the silent bull market that almost nobody cares about... pic.twitter.com/vIT0tZhCW3 — Ronnie Stoeferle (@RonStoeferle) May 29, 2024

Rentes dalen wat

Rentes gaan over een breed front lichtjes omlaag. Dat mag ook wel, want dit jaar zijn rentes overal fors gestegen. We hebben het over flinke bewegingen. Neem de Nederlandse tienjaars. Die staat ytd bijna 30% hoger.



De Amerikaanse tienjaars Treasuries doet het wat rustiger aan, maar een rentestijging van bijna 20% dit jaar is ook niet mis.



De rente-ontwikkeling dit jaar was toch niet wat belangrijke marktpartijen voor 2024 hadden voorspeld. Ook van de beloofde forse renteverlagingen van centrale banken komt dit jaar weinig terecht. Het een heeft natuurlijk met het ander te maken. Anders gezegd, de inflatie laat zich lastig temmen.

Amerikaanse tienjaars: 4,57% (-1,21%)

Nederlandse tienjaars: 2,97% (-0,34%)

Duitse tienjaars: 2,68% (-0,26%)

Britse tienjaars: 4,42% (+0,48%)

Italiaanse tienjaars: 3,97% (-0,67%)

Japanse tienjaars: 1,05% (-1,23%)

Peilmoment: 16.00 uur

Brede markt

Europese beurzen doen vandaag weinig, terwijl de koersenborden aan de andere kant van de oceaan vooral rood kleuren. De dollar verzwakt, terwijl ook de prijzen van zilver, olie en koper dalen. Beleggers in bitcoin kunnen een leuke winst bijschrijven.

De laatste analistenadviezen

Nederlandse aandelen staan matig in de belangstelling. Een koopadvies voor DSM (koersdoel €120) van KBC dat het nietige NX Filtration op verkoop zet. HSBC zet onze twee beursgenoteerde grootbanken ING en ABN AMRO op houden. Dat advies krijgt ook Just Eat Takeaway van Morgan Stanley.

Agenda van vrijdag 31 mei

Morgen gaat het aandeel ASR ex-dividend. De macro-economische agenda is overvol, met onder andere de samengestelde inkoopmanagersindex van China, de inkoopmanagersindex van de regio Chicago, een eerste raming van de inflatie van de eurozone in mei en de Amerikaanse PCE-inflatie.

Economen verwachten dat de inflatie in de eurozone is opgelopen naar 2,5% op jaarbasis, tegen 2,4% YoY in april. De kerninflatie (zonder prijzen van voedingsmiddelen en energie) is naar verwachting gelijkgebleven op 2,7%. Beide cijfers zitten nog altijd boven de doelstelling van 2% van de ECB, maar DNB-president Klaas Knot heeft de afgelopen weken diverse malen laten weten dat hij verwacht dat de ECB de rente volgende week zal verlagen.

Afgelopen weekend zei een ECB-bestuurder dat de vrij forse loonstijging in de eurozone geen reden is tot bezorgdheid over de inflatie. Het moet dus raar lopen wil de ECB op 6 juni niet aan de renteknop gaan draaien.

In de VS is dat een stuk minder zeker. Daar wordt een renteverlaging op 12 juni inmiddels uitgesloten. Ook 31 juli wordt onwaarschijnlijk geacht (de kans op een verlaging wordt geschat op zo'n 10%). De hoop is gevestigd op september. In hoeverre dat nog realistisch is, hangt voor een groot deel af van de ontwikkeling van de PCE-inflatie: het belangrijkste inflatiecijfer waar de Fed naar kijkt.

Deze is nog altijd te hoog. Het cijfer over maart kwam uit op 2,7% op jaarbasis. De kerninflatie bedroeg 2,8% op jaarbasis en 0,3% op jaarbasis. Hieronder ziet u de ontwikkeling van de 'gewone' PCE-inflatie (blauwe lijn) en de kern-PCE-inflatie (grijze lijn).

03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten mei (Chi)

06:30 Inflatie mei, voorlopig (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen april (Dld)

08:45 Inflatie mei, voorlopig (Fra)

08:45 BBP definitief (Fra)

09:00 ASR ex €1,81 dividend

11:00 Inflatie mei, voorlopig eurozone

14:30 PCE-prijsindex en persoonlijke uitgaven (VS)

15:45 Chicago PMI (VS)

Een fijne avond gewenst!