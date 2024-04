Must read: alle ogen op het banenrapport

ECB gaat voor de Fed en Powell jokt een beetje

Een unicum: de ECB zou de rente wel eens eerder kunnen verlagen dan de Fed. En Jerome Powell noemde de inflatieontwikkeling grofweg in lijn met onze verwachtingen. Dat klopt niet, aldus Edin Mujagic.

Gouden tijden voor farmasector

Het jaar 2023 was belabberd voor gezondheidszorgaandelen, maar de toekomst ziet er waarschijnlijk veel beter uit. Capital Group heeft namelijk zeer hoge verwachtingen van een derde innovatiegolf, gedreven door gentherapieën en kunstmatige intelligentie.

Apple doet het anders

Apple ontslaat honderden werknemers na stopzetten autoproject en werkt naar verluidt aan autonome huisrobot https://t.co/V4qTDxIG7E — Business Insider Nederland (@BINederland) April 5, 2024

Ook iets om rekening mee te houden

The cost of training AI could soon become too much to bear. Here's why. https://t.co/l8beSPjlIE — FORTUNE (@FortuneMagazine) April 5, 2024

Lukas Daalder over zijn goedbetaalde baan

Lukas Daalder is net gestopt bij BlackRock. Wat hij gaat doen is nog niet bekend. Beetje afkicken van de financiële sector. Hij blikt terug op zijn carrière en vindt dat hij wel erg veel salaris kreeg.

Belangrijke banenrapport

Hoe het verder gaat met de rente in de VS, hangt onder andere af van het banenrapport van vanmiddag over maart.

Einde van aandelenrally

Het eind van de recordserie van bitcoin kan ook wel eens het eind van de aandelenrally zijn.

Hier zitten de rijke klanten van Bank of America in

Zijn uw ouders wel voldoende naar school geweest?

Of je ouders een bachelor- of masteropleiding hebben, beïnvloedt niet alleen je inkomen maar ook andere welvaartsaspecten. #RaboResearchhttps://t.co/Mp7PusPyBm — RaboResearch (Nederlandstalig) (@RaboResearch_NL) April 5, 2024

Oliemarkt leeft weer