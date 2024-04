Must read: U zoekt Europese dividendtoppers?

This time is wel different

Obligatiebelegger Gerard Moerman van Aegon AM legt uit waarom een omgekeerde rentecurve ditmaal niet de voorbode is van een recessie.

Goud is vooral leuk als sieraad

Adam Grossman begrijpt de krachten die de goudprijs tegenwoordig opdrijven. Maar omdat goud geen duidelijke intrinsieke waarde heeft, dus onduidelijk is wat de goudprijs in de toekomst doet, is het voor de financiële blogger niet iets om in zijn portefeuille te hebben. Interessant verhaal.

Datacenters zijn de sweetspot in de vastgoedmarkt

U zoekt sterk presterende Europese dividendaandelen?

Ga dan eens in Italië kijken, zo blijkt uit een overzicht van Morningstar. Niet dat er geen Nederlandse topdividendaandelen bestaan. Dit zijn 5 toppers van eigen bodem.

Passief beleggen maakt markten niet minder efficiënt

Hoe anders valt bijvoorbeeld te verklaren dat actieve managers maar niet in staat zijn te profiteren van de zogenaamde inefficiënties die door ETF's en andere trackers in de hand worden gewerkt. Sterk verhaal.

In afwachting van een comeback

2 interessante beleggingsfondsen voor de contraire bodemvisser.

Inflatie is niet langer een probleem in Duitsland

Is dat een goed of een slecht teken?

Good Morning from #Germany, which has slipped into #deflation regarding food prices. Food inflation fell to -0.7% in March from +0.9% in February and +3.8% in January. It was the first YoY price drop since February 2015. pic.twitter.com/zfROIeCh15 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 3, 2024

Waarom is inflatie zo lastig te voorspellen?

Willem Buiter en Ebrahim Rabhari voor Project Syndicate: "To explain why forecasters at the US Federal Reserve and other major institutions missed the mark on inflation in recent years, it is tempting to conclude that they were blindsided by unpredictably large shocks. But if the prevailing models work only when variables are relatively stable, they are of little use."

Europese economie krabbelt weer op?

The eurozone economy may finally be emerging from a year of economic stagnation which resulted from the energy crisis and the European Central Bank's monetary tightening. Business and consumer confidence indicators have outperformed expectations in recent months and are starting… pic.twitter.com/tZFmUzUJYk — Gavekal (@Gavekal) April 3, 2024

Obligatiebeleggers Robeco staan nog niet te juichen

Recession risks have eased, but we're not getting carried away by growth euphoria. Find out why in our latest Global Macro Outlook. #risk-on #notgone https://t.co/Ptuxs9CSKs pic.twitter.com/ZDSzhr6En4 — Robeco Asset Management (@Robeco) April 4, 2024

Oude automerken slaan terug

Total Returns over last year...

Toyota: +71%

Stellantis: +65%

Ferrari: +56%

Honda: +40%

GM: +24%

BMW: +14%

Ford: +13%

Mercedes-Benz: +11%

Tesla: -20% pic.twitter.com/pzFuhq5LZS — Charlie Bilello (@charliebilello) April 3, 2024

Cao-loonstijging in eerste kwartaal 6,8 procent

In het eerste kwartaal van 2024 waren de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) 6,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is iets minder dan de ontwikkeling van het laatste kwartaal in 2023, dat met 6,9 procent de grootste cao-loonstijging in ruim veertig jaar tijd kende. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Laat het geld maar rollen!

Tekort aan drinkwater dreigt door overheidsregels

Er dreigt een tekort aan drinkwater te ontstaan in Nederland. Waterleveranciers moet vaker weigeren als bedrijven om een aansluiting op het waternet vragen en honderdduizenden huishoudens dreigen zonder drinkwater komen te zitten. Maar het regent toch de hele tijd? Wat is hier aan de hand?

Gokken is een dure hobby

