Must read: Waar blijft de beloofde grondstoffenprijsexplosie?

5 zekerheden in onzekere tijden

Denkend aan 2024 biedt Feike Goudsmit van Capital Group beleggers vijf belangrijke handvatten.

Aegon gaat voor BB uit EM

Obligaties uit opkomende markten met hoge credit ratings hebben al een sterke fase achter de rug. Aegon AM heeft het oog nu gericht op de laag daaronder: bedrijfsobligaties in de categorie BB.

Risico op oorlog groeit door klimaatcrisis: 'Mensen hebben geen keus'

De oprukkende zee neemt steeds meer land in beslag, droogte laat oogsten mislukken en overstromingen zorgen voor grote verplaatsingen van mensen. Een gevolg van deze klimaatfactoren: grotere kans op oorlog. "We hebben niet door hoe erg het is." RTL Z bericht.

Drie favoriete aandelen van topanalisten

De inflatie blijft zorgelijk hoog en de timing van renteverlagingen schudt de markten op. Toch zijn er nog altijd aantrekkelijke aandelen te vinden, schrijft CNBC. Analisten concentreren zich doorgaans op aandelen met sterke fundamentals en groeipotentieel op de lange termijn en laten zich niet afleiden door ruis op de korte termijn.

Stijging beurs is niet meer dan logisch

Nee, de beurs is geen casino. Beleggers zijn zeker niet gek. Stijgende winsten, stiigende winstmarges en stijgende dividenduitkeringen hebben aandelenkoersen sinds de kredietcrisis hoger gezet. Ben Carlson zet het een en ander op een rijtje.

ING ziet het ook zonnig in

De #beurs vandaag: de wereldwijde aandelenindex sloot vrijdag voor de zevende week op rij met winst. Met een aantrekkende economie in de VS en het uitbodemen van de Europese economie zijn, wat ons betreft, de vooruitzichten voor beleggers prima.https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/lkrOQoEtvz — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) February 26, 2024

Japanse beurslessen

De Japanse Nikkei bereikte na 34 jaar een all-time high. Daar kunnen we wel wat lessen uit trekken. En het roept ook een vraag op over de beurs nu;https://t.co/zGQkKef0YM — Erik Mauritz (@erikmauritz) February 26, 2024

Waar blijft die beloofde grondstoffenprijsexplosie?

De energietransitie vraagt enorme investeringen in nieuwe infrastructuur, die een groeiende vraag naar grondstoffen met zich meebrengen. Dit heeft de mijnbouwindustrie op de radar gebracht. Het rooskleurige vooruitzicht vertaalt zich vooralsnog niet in oplopende grondstofprijzen en dito aandelenkoersen van mijnbouwbedrijven. Morningstar analyseert.

De laatste weekvideo van Corné van Zeijl

@Cardano_nl weekvideo :

+Niemand wil nog in China investeren

+Beleggers hopen (te veel) op lange termijn winstgroei.

+Wat hou je over na inflatie als aandelenbelegger

+Nikkei bij op record

+Corne als skileraarhttps://t.co/LO64pEKuGG — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 26, 2024

DNB incasseert verlies van €3,5 miljard

De Nederlandsche Bank rapporteerde een verlies van bijna €3,5 miljard over 2023. Van dat bedrag wordt ruim €2,3 miljard opgevangen door de voorziening voor financiële risico’s. Het resterende verlies - ruim €1,1 miljard - gaat ten laste van kapitaal en reserves.

Het negatieve resultaat in 2023 is een direct gevolg van renteverhogingen door de Europese Centrale Bank, wat resulteerde in toenemende rentelasten voor DNB terwijl de rentebaten nauwelijks stegen.

ING en andere banken onder vuur van klimaatactivisten

ING was opnieuw doelwit van klimaatactivisten. Die zijn boos omdat de bank nog tot 2040 door wil gaan met het financieren van fossiele energie. ING zelf zegt juist veel te willen doen voor het klimaat. De financiële sector, waar ING toe behoort, speelt in ieder geval een zeer belangrijke rol in de aanpak van klimaatverandering, zeggen invloedrijke klimaatwetenschappers tegen RTL Nieuws.

Beleggen in EV-bedrijven is vooral heel veel geld verliezen

Prijzen koopwoningen in januari bijna 2 procent hoger dan jaar eerder

In januari 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 1,8 procent hoger dan in januari 2023. Ten opzichte van december 2023 stegen de prijzen in januari met 1,2 procent. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.