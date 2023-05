Must Read: Big Tech is terug van weggeweest

Column

Voor dividendbeleggers breken gouden tijden aan

Aegon Asset Management voorspelt een Gouden Eeuw voor dividenduitkeringen en inkoop van eigen aandelen. Ook goed nieuws: mocht er een recessie komen, dan zijn er genoeg bedrijven met een veilig dividend.

Maar pas op met heel hoge dividenden

Dit zijn de risico's van excessief dividend. Lees bij Morningstar waar beleggers op moeten letten: https://t.co/5Zva0d6rpI — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) May 17, 2023

Hoogste dividendrendementen in Europa

Morningstar tekende een kaart van Europa aan de hand van de hoogste dividendrendementen. Nederland is een middenmoter.

Grafiek van Daalder: welk land kent de sterkste productiviteitsgroei?

In de Grafiek van Daalder behandelt Lukas Daalder, beleggingsstrateeg van BlackRock, elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: productiviteitsgroei in de grote westerse landen, gemeten vanaf 1955.

Aandelenbeleggers nu gebaat bij obligatiemindset

Wat kochten hedgefondsen in Q1?

Na elk kwartaal moeten grote beleggers hun posities melden bij de SEC. Dat geeft een interessant inkijkje in hun beleggingskeuzes. Barron’s schrijft dat hedgefondsen in het eerste kwartaal vooral geld staken in halfgeleiders. Over China zijn de meningen verdeeld.

Big Tech nu nog bigger

Column Jan Bouius van Fintessa: "Niet voor het eerst dit jaar waren de Big Tech-bedrijven, waar de zakken uitpuilen van de cash en die met de huidige AI-ontwikkelingen de fantasie weten te prikkelen, een goede vluchthaven."

Long big tech / short US banks is a very crowded trade pic.twitter.com/w7OEbhUFJK — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) May 18, 2023

Luister niet naar populaire financiële influencers

Het zijn prachtige verhalen maar in de de meeste gevallen hebben zij geen idee waar ze het over hebben. "Consistent with homophily shaping finfluencers' social networks, antiskilled have more followers and more influence on retail trading than skilled finfluencers. The advice by antiskilled finfluencers creates overly optimistic beliefs most times and persistent swings in followers' belief bias."

Dr. Doom heeft een waarschuwing voor Turkije

If, likely, Erdogan wins the presidency, Turkey will experience a full fledged currency & financial crisis. Net CB reserves are already negative to the tune of $60bn, the current account deficit is surging and inflation is runaway. Capital control can only delay this train wreck — Nouriel Roubini (@Nouriel) May 17, 2023

De plek van high yield in een inkomensportefeuille

Morningstars fondsanalist Jeana Marie Doubell praat ons bij over de plek van high-yield obligatiefondsen in een inkomensgerichte beleggingsportefeuille. De risico's van high-yield vragen een specifieke aanpak om tot het beste resultaat te komen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Nederlandse huizenmarkt: lagere prijzen, minder hypotheekvraag

Huizen splitsen en optoppen

Zo wil het kabinet de woningnood oplossen, bericht RTl Z.

Hypotheekrente kan nog wel even hoog blijven, ook als rente op kapitaalmarkt daalt, verwacht ABN AMRO https://t.co/5CO78W2igX — Business Insider Nederland (@BINederland) May 18, 2023

Een vaasje bier kost in Amsterdam al snel € 3,80