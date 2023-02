Must read: Luister vooral niet naar marktvoorspellers

Column

Aandelen opkomende markten kunnen weer outperformen

2022 was het slechtste jaar voor aandelen uit opkomende markten in meer dan tien jaar, maar het het ziet ernaar uit dat in 2023 de weg omhoog weer is gevonden. Tenminste, dat stelt Michael Bourke, hoofd opkomende markten bij M&G. Ook bij Pimco zijn ze positief.

"Beleggers denken te nonchalant over de oorlog in Oekraïne"

Ja, ook DWS is verheugd dat een recessie uitblijft, maar beter dan verwachte cijfers zijn nog geen goede cijfers. Bovendien hangt de oorlog in Oekraïne als een zwaard van Damocles boven de markten.

Geen recessie, wel een vertraging

NL Update: Veerkrachtige consumenten stuwen bbp-groei vierde kwartaal, maar is ook te danken aan de investeringen en de handelsbalans. Nog steeds verwachten wij dat de economie de komende kwartalen zal vertragen.https://t.co/qXtJ6WWpQK pic.twitter.com/lLh1hyNWWw — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) February 15, 2023

Onderwijl profiteren defensiebedrijven sterk

De oorlog in Oekraïne heeft enorme repercussies gehad op landen die hun defensiestrategie moesten heroverwegen en op defensiebedrijven die kunnen profiteren van stijgende defensiebudgetten, schrijft Morningstar.

Warren Buffett: Waarom Amerikaanse aandelen het altijd beter doen

U zoekt een fel groene fondsbelegging?

Morningstar's Top-5 van SFDR Artikel 9 fondsen met de hoogste instroom. Lees hier wie het meeste geld op wist te halen: https://t.co/9hkF16kcDE — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) February 20, 2023

Luister niet naar marktvoorspellers

"If there is a way to turn this random performance into a repeatable and coherent prediction process, well, nobody’s shown that to me yet. Realistically, if someone could do this, they’d have everybody’s investment dollars." Want markten zijn altijd onzeker. Helder en scherp verhaal.

Achterhoedegevecht?

Lees ook: Nieuw pensioen levert meer op.



Nieuwe pensioenwet 'onnodig, onwenselijk & onrechtmatig' https://t.co/7kfpYQpBYL — Sylvester Eijffinger (@SCWEijffinger) February 20, 2023

Belegger, doe je eigen huiswerk

Het blind volgen van succesbeleggers is namelijk geen goede oplossing: "It is tempting to emulate investors who we admire but it simply unwise to blindly follow any other investor into a stock." ... "A blind coat tailing strategy will produce both gains and losses on positions due to random factors. But repeated enough times, I suspect that the strategy will produce poor results if the goal is to outperform a passive index over long periods of time." Helder en scherp verhaal.

Inflatie is een hardnekkig fenomeen

Daarom moeten beleggers niet verwachten dat centrale banken hun verkrappingsbeleid snel laten vieren, schrijft Martine Hafkamp in een nieuwe column.

In dit kader

It's quite possible that even 5.5% isn't the ultimate terminal rate. 6% could happen if inflation begins to firm up. pic.twitter.com/pzKhwZCjFz — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) February 19, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Grote beleggers gaan weer voor cash

Cash isn't trash anymore as money market funds yield over 4%, causing inflows to rise this year pic.twitter.com/ptVqSSvUxk — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) February 19, 2023

Koers tech en bitcoin: zoek de verschillen