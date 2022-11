Must read: 's Nachts beleggen loont

Column

Hoe hoger de inflatie, hoe lastiger te bestrijden

De Fed en ECB hadden vorig jaar al kunnen weten dat het gevaar van langdurig hoge inflatie groot was. Een blik in de geschiedenis was al meer dan genoeg geweest om te weten dat het inflatiespook zich niet zo maar laat verdrijven.

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel, zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.

's Nachts beleggen loont

The "buy the close, sell the open" strategy is now up nearly 1100% since 1993, while the "buy the open, sell the close" strategy" is still negative.



This shows investors and traders are rewarded for carrying overnight risk. $SPY pic.twitter.com/bKAF7gpH0A — Steve Burns (@SJosephBurns) November 24, 2022

Meevallertje

Germany’s economy was stronger than expected in the third quarter https://t.co/4U0TKwOAZY via @weberalexander pic.twitter.com/pnXGGJ0sZN — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) November 25, 2022

Lessen van de jonge Buffett

Klein beginnen en groot eindigen.

Gokken op sportwedstrijden

Lekker actueel nu. In de VS is dit veel groter dan in Europa. Hoe zit het daar met wet- en regelgeving?

Geen zorgen meer

No worries for Italy anymore. Risk spread van Italian bonds vers German bonds is rapidly falling.

Let's wait for the next panic wave. pic.twitter.com/J8L5e7bUNB — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 25, 2022

