Must read: Wilde Westen op de markten

Plus: greenbonds zijn de hype voorbij, niets doen is moeilijk, stijging grondstoffenprijzen valt mee, Knot waarschuwt weer eens, en meer.

Greenbonds zijn de hype voorbij

Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors breekt een lans voor greenbonds. Deze obligaties zijn volgens hem essentieel om de doelstellingen van Parijs te halen. Om deze obligatiemarkt echt tot een succes te maken, moeten er wel nog een paar hobbels worden genomen.

Drie strategieën voor een riskante markt

Volgens Amundi AM is een meer risico-neutrale benadering van de markt nu wel op zijn plaats. Het Franse beleggingshuis schetst drie hoofdthema's waar beleggers zich het beste op kunnen richten.

Niets doen is moeilijk

Ben Carlson spit door 200 jaar Amerikaanse beurshistorie. Zijn belangrijkste conclusie: "The biggest threat to long-term returns is your behavior in the short-term." Ofwel, het het geduld de rit uit te zitten.



"Wild West-taferelen op de markten"

Hoogleraar economie en Nobelprijs-winnaar Robert Shiller vreest dat er bubbels worden gevormd in een aantal markten. Concreet wijst hij op de vastgoed- en aandelenmarkten, maar ook in cryptovaluta’s ziet Shiller een Wild West-mentaliteit onder beleggers.

Profiteren van de hoge olieprijs?

Morningstars Fonds van de Week is deze week RobecoSAM Smart Energy Equities. Lees hier alles over dit fonds dat zich rich op aandelen in alternatieve energie: https://t.co/ySg9egMfCV pic.twitter.com/ETdmEZhwS3 — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) May 27, 2021

DWS heeft blauwe economie op de radar

DWS, de vermogensbeheertak van Deutsche Bank, ziet grote duurzame beleggingskansen in bedrijven die de zee op duurzame wijze gebruiken voor economische groei. Deze economie, nu 1500 miljard dollar groot, zal in 2030 naar verwachting zijn verdubbeld. Al eerder uitte BNP Paribas AM zich enthousiast over de blauwe economie in het artikel: Beleg niet groen maar blauw.

Stijging grondstoffenprijzen in perspectief

It's all relative chart! Compared to the peak in 2008, #commodity prices have a very, very long way to go still. pic.twitter.com/dvoT771n3j — jeroen blokland (@jsblokland) June 2, 2021

Tip voor gokkers op voetbalwedstrijduitslagen

Goldman Sachs verwacht dat België de aankomende EK-finale van Italië wint.

Who will win Euro 2020? Goldman Sachs has crunched the numbers https://t.co/VT9nqKORzs — Financial News (@FinancialNews) June 2, 2021

Nederland benadeelt andere landen

En niet zo een klein beetje ook. Hoe lang kan dit nog verder?

DNB-president waarschuwt

Hoge schulden kunnen bij een stijgende rente een probleem worden.

Actief versus passief

