Must read: Obligaties blijven in trek

Is een monetaire ramp aanstaande?

Het is wel een nieuwe tijd, maar oude monetaire wetten gelden nog. En dat maakt het heel waarschijnlijk dat het ultraruime monetaire beleid uiteindelijk uiteenspat, aldus Marcel Tak.

VS verkiezingenblog: Gezondheidszorg is de grote winnaar

Winst Biden is volgens BNY Mellon vooral positief voor Health Care, terwijl Alquity de Aziatische beurzen als de grote winnaars uitroept. Beleggers waarderen volgens Capital Group en Valuedge dat Biden met een Republikeinse Senaat te maken krijgt.

100 miljard klimaathulp voor arme landen

De rijke landen in de Oeso naderen het doel van 100 miljard dollar klimaathulp voor ontwikkelingslanden. Toch is er ook kritiek, omdat het vooral leningen betreft aan landen die toch al diep in de schulden zitten.

Covid-19 liveblog: Vastgoed biedt ruimte voor herstel

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Janus Henderson ziet vastgoedkansen, BNY Mellon vreest tweede lockdown geenszins, volledig herstel duurt volgens Fidelity International nog zeker 10 maanden, en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De passieve Index20+ is voor het eerst na de sell-off ook in posief gebied.

Nog achter

#Value stocks outperformed #Growth stocks by a whopping 6% yesterday. Yet, since the beginning of the year they still trail 26%. pic.twitter.com/HfuvvCRFbL — jeroen blokland (@jsblokland) November 10, 2020

Het is nog niet klaar

Britse hogerhuis verwerpt Brexit-wet waarmee Boris Johnson akkoord met EU wilde overtreden https://t.co/87VzH0Xrry — Business Insider Nederland (@BINederland) November 10, 2020

Doorbeleggen in obligaties

Ook zonder rente wordt er voldoende belegd in obligaties.

Flinke terugkoopactie

Weet Buffett even niet wat hij met zijn geld moet doen? Hij heeft voor 9 miljard dollar eigen aandelen ingekocht.

Waar blijft toch die revolutie in betalen?

PSD2 Nieuwe regels voor betalen zouden de financiële wereld openbreken. Ruim een jaar na de invoering is daar geen sprake van. "Het is moeilijk om geld mee te verdienen.”

Dit blijft zo schimmig